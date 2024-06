Meister YB gegen Aufsteiger Sion lautet das Schlagerspiel in der 1. Runde der neuen Super-League-Saison, die am Wochenende des 20./21. Juli beginnt.

YB (mit Noah Persson) traf im Cup auf Challenge-League-Vertreter Sion (mit Liam Chipperfield).

YB und Sion messen sich am Sonntag, 21. Juli, ab 14:15 Uhr im Wankdorf, wie aus dem Spielplan hervorgeht, den die Swiss Football League publiziert hat. An das letzte direkte Aufeinandertreffen haben die Berner ungute Erinnerungen: Im Cup-Viertelfinal scheiterte YB im Februar an den unterklassigen Wallisern. Die letzten Begegnungen in der Super League in der Sittener Abstiegssaison 2022/23 waren hingegen eine einseitige Angelegenheit. Neben einem 1:1 gab es drei YB-Siege (2:0, 3:0, 4:0).

Eröffnet wird die neue Super-League Saison am Samstag, 20. Juli, um 18:00 Uhr mit Lugano-GC und Yverdon-Zürich. Auch der dritte Zürcher Klub ist am Samstag im Einsatz. Der FC Winterthur lädt St. Gallen zum Derby. Am Sonntag steigen zudem die Partien Lausanne-Basel und Luzern-Servette.

YB und Servette früh im Stress

Bereits am Mittwoch, 24. Juli, geht es für Servette und YB mit einem vorgezogenen Spiel der 5. Runde weiter. Der erste «Klassiker» zwischen Basel und YB ist erst auf den 6. Oktober (9. Runde) terminiert.