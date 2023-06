Legende: Der Schweizer Fussball lockt wieder Am 22. Juli beginnt die neue Saison. Keystone/Peter Schneider/Archiv

Die Super League startet am 22. Juli mit der Zwölferliga und einem anderen Modus in eine neue Ära. Nach 20 Austragungen der Zehnerliga wird die höchste Schweizer Spielklasse auf 12 Klubs aufgestockt und es wird ein zweistufiger Modus eingeführt.

Die neue Spielzeit beginnt in rund einem Monat am Samstag mit GC – Servette, St. Gallen – FCB sowie Winterthur – FCL. Meister YB empfängt tags darauf Lausanne-Sport. Yverdon muss zum FCZ, und der dritte Aufsteiger Stade-Lausanne-Ouchy trifft zuhause auf Lugano. Dieses Spiel kann auf behördliche Anordnung nicht am Startwochenende stattfinden und ist deshalb im Verlauf der Woche angesetzt.

Die 1. Runde der neuen Saison Box aufklappen Box zuklappen Samstag, 22. Juli: 18 Uhr: GC – Servette

18 Uhr: St. Gallen – Basel

20:30 Uhr: Winterthur – Luzern Sonntag, 23. Juli: 16:30 Uhr: YB – Lausanne-Sport

16:30 Uhr: FC Zürich – Yverdon Dienstag, 25. oder Mittwoch, 26. Juli: 20:30 Uhr: Stade-Lausanne-Ouchy – Lugano Den kompletten Spielplan gibt's hier.

Eine Runde besteht nun stets aus 6 Spielen, die zusätzliche Partie im Vergleich zu den Vorsaisons ist für Samstag angesetzt. Damit finden künftig 3 Begegnungen am Samstag sowie 3 am Sonntag statt.

00:32 Video Der neue Modus einfach erklärt Aus Sport-Clip vom 11.11.2022. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Die Klubs werden in den ersten 33 Runden 3 Mal gegeneinander antreten. Für die letzten 5 Meisterschaftsrunden wird die Tabelle in der Mitte geteilt, und die Klubs spielen in je einem weiteren Duell entweder um den Titel oder gegen den Abstieg.