Legende: Auch am 21. Mai ein Duell? Lausannes Cameron Puertas gegen YB-Spieler Mohamed Ali Camara. Keystone

Wegen des verspäteten Saisonstarts werden in der Super League nach der Winterpause noch 4 Spieltage der Hinrunde ausgetragen. Nun hat die Swiss Football League (SFL) die Spielpläne für die Rückrunde (ab 6. Februar) publiziert.

Zwei Peaks für Basel

Leader YB und der erste Verfolger Basel treffen in der 19. und 36. Runde jeweils auf denselben Gegner. Die Berner messen sich mit Lausanne, der FCB mit Sion. Der Meister wird spätestens am Freitag, 21. Mai, gekürt. In der Folgewoche sind die Barrage-Spiele angesetzt.

Geht man von der momentanen Tabellenlage aus, ist namentlich der FCB in zwei Doppelrunden besonders gefordert:

Zentrale FCB-Spiele 27.2.

St. Gallen - Basel

3.3. Basel - YB

1.5. Basel - St. Gallen

8.5. YB - Basel



Zwei Samstags-Anspielzeiten bleiben

Weil die Partien weiterhin ohne Zuschauer ausgetragen werden, hält die SFL an den zwei Anspielzeiten vom Samstag (und unter der Woche in den vier englischen Wochen) um 18:15 Uhr und 20:30 Uhr fest. Am Sonntag werden alle Spiele weiterhin um 16:00 Uhr angepfiffen (SRF überträgt eines davon live).