Spitzenspiel in Super League

YB und St. Gallen trennen sich in der 7. Runde der Super League in einer unterhaltsamen Partie 0:0.

Die Berner sind die überlegene Mannschaft, gehen mit ihren zahlreichen Chancen aber fahrlässig um.

Der Ex-St. Galler Silvan Hefti scheitert in der 2. Halbzeit mit einem Distanzschuss an der Latte.

St. Gallen bleibt im 4. Meisterschaftsspiel in Folge ohne Sieg.

Das Spitzenspiel gegen St. Gallen hat einmal mehr verdeutlicht, warum die Young Boys in dieser Saison in 6 Partien erst 5 Tore geschossen haben. Die Berner gingen beim 0:0 im Wankdorf geradezu fahrlässig mit ihren Chancen um.

YB muss nach 45 Minuten führen

Nur schon in der 1. Halbzeit vergab YB 5 hochkarätige Chancen auf den Führungstreffer. Christian Fassnacht war per Kopf zweimal zu ungenau, Meschak Elia kam nicht an St. Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi vorbei, Silvan Heftis Distanzschuss konnte Zigi noch über die Latte lenken und kurz vor dem Pausenpfiff entschärfte der FCSG-Schlussmann einen Kopfball von Cédric Zesiger mirakulös.

Die besten YB-Möglichkeiten verpassten allerdings Hefti und Nicolas Ngamaleu in der 2. Halbzeit:

61. Minute: Hefti wird von Fassnacht angespielt, der Ex-St. Galler zieht halbvolley ab und trifft mit seinem Geschoss nur die Latte.

Hefti wird von Fassnacht angespielt, der Ex-St. Galler zieht halbvolley ab und trifft mit seinem Geschoss nur die Latte. 67. Minute: Jean-Pierre Nsame tankt sich auf der rechten Seite an der Grundlinie durch und legt perfekt für Ngamaleu auf. Doch dieser bringt das Kunststück fertig, den Ball aus 3 Metern über das leere Tor zu schiessen.

YB verliert Tabellenführung an Lugano

Und St. Gallen? Die Ostschweizer konnten jeweils einzelne Nadelstiche setzen, waren aber vorwiegend mit Abwehrarbeit beschäftigt. Nach zuletzt 2 Niederlagen in Folge kann das Team von Peter Zeidler froh sein, diese Negativspirale gestoppt zu haben. Allerdings wartet der FCSG nun seit 4 Partien auf einen Sieg.

YB hingegen muss nach den verlorenen Punkten die Tabellenführung an Lugano abtreten. Nach dem 3. Unentschieden im 6. Spiel haben die Berner nun gleich viele Punkte auf dem Konto wie die ebenfalls noch ungeschlagenen Tessiner (12).