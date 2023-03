In der Meistersaison 2001/02 wurde der FC Basel in einem Dok-Film hautnah begleitet.

So nah wie in der Doku-Serie «The Pressure Game» waren die Fans wohl noch nie am Schweizer Nationalteam dran. Anders verhält es sich mit Super-League-Klubs. Vor bald 13 Jahren wähnte sich YB auf dem Weg zum Meistertitel, «veryoungboyste» die perfekte Ausgangslage auf der Zielgeraden aber noch. Der Film «Meisterträume» gab Einblicke in die Mannschaft und zeigte auch den späteren Nationaltrainer Vladimir Petkovic in neuem Licht.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Am Samstag können Sie die Super-League-Partie Basel – Winterthur ab 20:10 Uhr live bei SRF mitverfolgen. Spielbeginn ist um 20:30 Uhr.

Noch früher dran als die Berner war indes – auch was die sportlichen Erfolge im neuen Jahrtausend betrifft – der FC Basel. Die «Bebbi» wurden just in der Saison 2001/02 eng begleitet, wie der Podcast Dritte Halbzeit in Erinnerung rief.

Dank dem SRF-Dok «Den Topf im Kopf – Ein Jahr hautnah mit dem FC Basel» ist für die Nachwelt zum Beispiel gesichert, wie Coach Christian Gross in einer legendären Pausenansprache seinem Star Hakan Yakin «Inputs» lieferte. Und auch Bruder Murats Auftritt bleibt in besonderer Erinnerung. Der FCB schickte sich an, erstmals seit 22 Jahren wieder einen Titel zu gewinnen – und holte den Kübel.

Video-Perlen aus dem FCB-Dok