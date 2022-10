Auf der einen Seite steht der FC Basel, seit 19 Tagen ohne Vollerfolg, von den letzten vier Spielen gingen wettbewerbsübergreifend zwei verloren, unlängst setzte es zwei Remis in Serie ab. Die Quittung: Rang 7 im Klassement, 14 Zähler hinter Leader YB.

Auf der anderen Seite, beim FC Zürich, sieht die Bilanz noch düsterer aus: kein Ligasieg seit fünfeinhalb Monaten, Tabellenschlusslicht mit 7 Punkten Rückstand auf das neuntplatzierte Winterthur.

Legende: Das nächste Rencontre steht am Donnerstagabend an Zürichs Donis Avdijaj (l.) gegen Basels Andy Pelmard. Marc Schumacher/freshfocus

Basel favorisiert – Zürich hält dicht

Statt als Klassiker könnte die Begegnung der beiden Erzrivalen auch als Kellerduell bezeichnet werden. SRF-Fussball-Experte Marco Wölfli widerspricht: «Diese Affiche hat nichts mit einem Kellerduell zu tun, auch wenn momentan vor allem Zürich eine schwierige Phase durchmacht. Auf solche Spiele freut sich jeder Fussballfan.»

Und auch wenn Wölfli den FCB in der Favoritenrolle sieht, reist der FCZ mit einem Achtungserfolg ans Rheinknie. Am vergangenen Sonntag konnten die Zürcher den Young Boys einen Zähler abtrotzen (0:0). Dies würde auch am neuen Trainer Bo Henriksen liegen. «Er bringt wieder positive Energie in die Mannschaft», so Wölfli.

01:44 Video Ein Traditionsduell – aber für einmal kein Spitzenkampf Aus Sport-Clip vom 20.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden.

Wölfli und die Statistik sagen: Es wird Tore regnen

In Sachen Torproduktion halten sich die beiden Klubs in etwa die Waage: Die Equipe von Coach Alex Frei hat in den letzten drei von vier Spielen nicht getroffen, der Meister hat im Oktober in fünf Spielen nur zweimal eingenetzt.

Dieser Flaute werde am Donnerstagabend ein Ende bereitet, ist Wölfli überzeugt. «Es gibt einen Torsegen. Die beiden Teams hatten in den letzten Wochen Ladehemmungen. Es wird Zeit, dass jetzt der Knoten platzt.» Im Klassiker waren viele Tore in jüngster Vergangenheit ohnehin keine Seltenheit (siehe Tabelle unten).