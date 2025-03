In der 29. Runde ist Servette zum Spitzenkampf zu Gast bei Super-League-Leader Lugano.

Lugano – Servette: Wer startet erfolgreich in den Liga-Endspurt?

SRF-Livespiel am Samstag

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Nach seinem ersten Einsatz in der Nati wieder zurück bei Lugano Albian Hajdari. Keystone/Ti-Press/Samuel Golay

Nach der Natipause ist vor dem Meisterschaft-Endspurt. In der 29. Runde der Super League empfängt der FC Lugano den Tabellenführer Servette.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Super-League-Partie zwischen dem FC Lugano und Servette am Samstagabend ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und im Stream in der SRF Sport App. Der Anpfiff erfolgt um 20:30 Uhr.

Niederlagenserie durchbrochen

Nach zuvor fünf Niederlagen in Serie (darunter das Out im Cup gegen Biel) und dem Ausscheiden in der Conference League gegen Celje (SLO) war Lugano gegen Schlusslicht Winterthur ein 2:1-Heimsieg geglückt. Damit liegen sie vor dem Spitzenkampf gegen Servette nur drei Zähler hinter dem Tabellenführer.

Um diese drei Punkte einzufahren, zählen die Tessiner sicherlich auch auf die Dienste von Albian Hajdari. Der 21-Jährige durfte im Testspiel gegen Luxemburg seine ersten Einsatzminuten im Natidress bestreiten. Im Spitzenkampf gegen Servette wird er als wichtige Stütze in der Innenverteidigung sogleich wieder gefordert sein.

Das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften im Cornaredo konnte Lugano mit 3:1 für sich entscheiden. Das Tor für die Genfer erzielte damals Dereck Kutesa, der als Top-Skorer der Liga (13 Tore) Hajdari sicherlich auch am Samstag wieder zu beschäftigen versuchen wird.

Übersicht Super League