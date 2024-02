Legende: Gegen YB nicht der Torgarant Zan Celar (r.), hier im Zweikampf mit Aurèle Amenda. Urs Lindt/freshfocus

Zan Celar weiss, wo das Tor steht. Er ist Topskorer beim FC Lugano. In der Meisterschaft hat er in dieser Saison bereits acht Treffer erzielt. Damit ist er so erfolgreich wie die beiden nächsten Lugano-Akteure in der Torschützenliste zusammen: Renato Steffen und Shkelqim Vladi reüssierten je viermal.

Auch die Gegner in der Super League wissen, dass Celar weiss, wo das Tor steht. Der Slowene netzte gegen zehn der elf Kontrahenten ein.

Ein Tor im Cup gegen YB

Nur gegen die Young Boys durfte Celar in der Meisterschaft seit seiner Ankunft in der Schweiz im September 2021 (noch) nicht zum Torjubel ansetzen – und das in zehn Anläufen. Immerhin: Im Cup traf er gleich im ersten Duell mit den Bernern.

06:19 Video Archiv: Lugano wirft YB dank Celar-Tor aus dem Cup Aus Sport-Clip vom 27.10.2021. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 19 Sekunden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Super-League-Spiel zwischen Lugano und YB am Samstag ab 20:10 Uhr auf SRF zwei. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.

Am Samstagabend bietet sich Celar die Chance, der Liga-Durststrecke ein Ende zu setzen. Allerdings ist es kein Zufall, dass der 24-jährige Nationalspieler ausgerechnet gegen YB schwächelt. Die Berner liegen Lugano einfach nicht. Ein paar Statistiken veranschaulichen dies:

Lugano gewann nur vier der letzten 28 Pflichtspielduelle (inkl. Cup) mit YB (fünf Unentschieden, 19 Niederlagen).

Lugano kassierte in der Super League gegen kein anderes Team so viele Niederlagen wie gegen YB (21). Dazu kommen sechs Siege und sieben Remis.

Gegen kein anderes Team in der Super League fing Lugano so viele Gegentore wie gegen YB: 72.