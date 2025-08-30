Legende: Führt er den FCB zurück auf die Erfolgsstrasse? Xherdan Shaqiri. Freshfocus/Pascal Müller

Der Traum von der Champions League und Duelle mit Barcelona, Dortmund oder Napoli ist für den FCB am Mittwoch in Kopenhagen geplatzt. Nun stellt sich die Frage, wie sehr das Verpassen der «Königsklasse» an den Baslern nagt.

Viel Zeit, das Aus in den Playoffs zu verdauen, bleibt dem Schweizer Meister nicht. Schon am Samstag ist wieder Super-League-Alltag angesagt. Und die Aufgabe ist keine gemütliche.

Basel unter Druck

Nicht nur trifft Basel mit Sion auf ein Team, das in der noch jungen Saison einen äusserst positiven Eindruck hinterliess und aus seinen ersten 3 Partien 7 Punkte sammelte. Auch war das Tourbillon in der jüngeren Vergangenheit für den FCB eine nur schwer einnehmbare Festung. Von den letzten 4 Gastspielen im Wallis konnte Basel nur eines gewinnen.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Super-League-Duell zwischen Sion und Basel am Samstagabend ab 20:15 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit je 2 Siegen und Niederlagen steht die Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin in Sitten bereits unter Druck. Will der Meister nicht schon früh den Anschluss an die Spitze verlieren, müssen 3 Punkte her. Auch wäre ein Sieg Balsam für die geschundene Basler Seele.

Super League