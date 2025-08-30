 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

SRF-Livespiel am Samstag Profitiert Sion von Basels Playoff-Blues?

Die formidabel in die Super-League-Saison gestarteten Walliser empfangen am Samstag den mental angeschlagenen Meister.

30.08.2025, 10:13

Teilen
Xherdan Shaqiri.
Legende: Führt er den FCB zurück auf die Erfolgsstrasse? Xherdan Shaqiri. Freshfocus/Pascal Müller

Der Traum von der Champions League und Duelle mit Barcelona, Dortmund oder Napoli ist für den FCB am Mittwoch in Kopenhagen geplatzt. Nun stellt sich die Frage, wie sehr das Verpassen der «Königsklasse» an den Baslern nagt.

Viel Zeit, das Aus in den Playoffs zu verdauen, bleibt dem Schweizer Meister nicht. Schon am Samstag ist wieder Super-League-Alltag angesagt. Und die Aufgabe ist keine gemütliche.

Basel unter Druck

Nicht nur trifft Basel mit Sion auf ein Team, das in der noch jungen Saison einen äusserst positiven Eindruck hinterliess und aus seinen ersten 3 Partien 7 Punkte sammelte. Auch war das Tourbillon in der jüngeren Vergangenheit für den FCB eine nur schwer einnehmbare Festung. Von den letzten 4 Gastspielen im Wallis konnte Basel nur eines gewinnen.

Programm-Hinweis

Box aufklappen Box zuklappen

Verfolgen Sie das Super-League-Duell zwischen Sion und Basel am Samstagabend ab 20:15 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit je 2 Siegen und Niederlagen steht die Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin in Sitten bereits unter Druck. Will der Meister nicht schon früh den Anschluss an die Spitze verlieren, müssen 3 Punkte her. Auch wäre ein Sieg Balsam für die geschundene Basler Seele.

Super League

SRF zwei, Sportlive, 27.08.2025, 20:10 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)