Seit fast 40 Jahren hat der FC Winterthur kein Pflichtspiel mehr gegen den FC Zürich gewonnen. Klappt es am Samstag wieder?

Winterthur will den FCZ endlich wieder stürzen

SRF-Livespiel am Samstag

Legende: Die Grätsche sitzt Bei Gantenbein gegen Conceicao. KEYSTONE/Philipp Schmidli

23. März 1985: Dann hat Winterthur zuletzt ein Meisterschaftsspiel gegen den FC Zürich gewonnen. In der damaligen Nationalliga A gab's auf der Schützenwiese vor 4200 Fans einen 4:2-Heimsieg. Es war einer von nur vier Vollerfolgen in der ganzen Saison, am Ende stiegen die Winterthurer als Letzter ab.

Mehr als 38 Jahre später nimmt «Winti» erneut einen Anlauf, den Kantonsrivalen in die Knie zu zwingen. In der jüngeren Vergangenheit waren die Duelle oft knapp – doch ganz auf die Seite des Aussenseiters vermochten sie nie zu kippen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Kantonsderby zwischen dem FC Winterthur und dem FC Zürich am Samstag ab 20:10 Uhr live auf SRF info. Der Anpfiff erfolgt um 20:30 Uhr.

Vier Partien gegen den FCZ konnte Winterthur insgesamt gewinnen – allesamt auf der Schützenwiese. Diese wird auch am Samstag wieder Austragungsort des Duells sein. Trotz Wintereinbruch und ungünstigen Wetterprognosen ist das Traditionsstadion bereits ausverkauft.

Form spricht für den FCZ

Die Unterstützung des Publikums wird Winterthur dann auch brauchen, denn die aktuelle Form lässt wenig Hoffnung auf Punkte aufkommen. Zuletzt gab es drei Niederlagen am Stück, die untere Tabellenregion rückt immer näher. Der FCZ hingegen steht nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen YB weiter ganz oben.

Favorit ist also einmal mehr der FC Zürich. Doch die Eulachstädter geben sich kämpferisch: «Wir sind auf Augenhöhe und kämpfen bis am Schluss, denn wir wollen gewinnen!», heisst es auf der Klub-Webseite.

Ein umkämpftes Derby scheint also garantiert. Geschenkt wird den Gegnern auf der Schützenwiese jeweils sowieso nichts. Und vielleicht schafft es Winterthur ja tatsächlich, die jahrzehntelange Flaute gegen den FCZ zu beenden.

05:27 Video Archiv: Im 1. Saisonduell gewann der FCZ Aus Sport-Clip vom 07.10.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 27 Sekunden.