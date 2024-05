Das Wort Meister wollen die Young Boys noch nicht in den Mund nehmen – und doch glaubt kaum jemand in der Fussball-Schweiz, dass die Berner die Saison nicht als Champion abschliessen werden.

Am kommenden Wochenende könnte der 17. Liga-Meistertitel der Klubgeschichte – der sechste in den letzten sieben Spielzeiten – eingetütet werden. Dazu muss YB am Samstag Lugano zuhause bezwingen und Servette am Sonntag in St. Gallen Punkte abgeben.

Die Schweizer Meister seit 2010

Jahr Meister 2010 FC Basel 2011 FC Basel 2012 FC Basel 2013 FC Basel 2014 FC Basel 2015 FC Basel 2016 FC Basel 2017 FC Basel 2018 Young Boys 2019 Young Boys 2020 Young Boys 2021 Young Boys 2022 FC Zürich 2023 Young Boys 2024 ?

«Es wird viel geschrieben», sagt YB-Trainer Joël Magnin vor dem Heimspiel gegen die Tessiner. «Wir müssen ruhig und konzentriert bleiben wie in den letzten Spielen.»

Magnin hebt den Mahnfinger, wenn er sagt: «Wir haben noch nichts gewonnen. Und solange das so ist, können wir uns noch nicht freuen. Wir haben eine gute Ausgangslage, aber der Fokus gilt dem nächsten Spiel. Da wollen wir einen Schritt weiterkommen.»

01:38 Video Lauper: «Wir befinden uns in einer guten Ausgangslage» Aus Sport-Clip vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

«Druck von der ersten Minute»

Ein Selbstläufer dürfte das allerdings nicht werden, findet zumindest Magnin: «Gegen Lugano zu spielen, ist immer kompliziert. Sie haben viele Positionswechsel und haben eine gute Verbindung zwischen den Linien – das wird sicher ein spannendes Spiel.»

Von einem «schwierigen» Duell spricht Sandro Lauper. Der YB-Mittelfeldspieler will aber nichts dem Zufall überlassen: «Wir werden von der ersten Minute an Druck machen.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Spiel YB gegen Lugano am Samstag ab 20:10 Uhr auf SRF zwei. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.

Siebenjährige Durststrecke

Das Polster von acht Punkten im Klassement bei noch vier verbleibenden Runden beruhigt den 27-Jährigen. «Wir können dadurch befreiter aufspielen, für Lugano ist es hingegen die letzte Chance.»

Die Statistik spricht gegen die drittplatzierten «Bianconeri»: Der letzte Auswärtssieg gegen YB liegt über sieben Jahre zurück; am 23. April 2017 jubelte Lugano bei «Gelbschwarz» dank einem 2:1-Erfolg.