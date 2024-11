Legende: Lausannes Topskorer Alvyn Sanches. Freshfocus/Pascal Muller

In der letzten Partie vor der Länderspielpause musste Lausanne-Sport beim 0:1 in Winterthur nach 4 Siegen in Folge wieder einmal als Verlierer vom Platz. Am Samstag will das Team von Trainer Ludovic Magnin zuhause gegen Sion zurück zum Erfolg finden.

Ich durfte mittlerweile schon viele Fussballer trainieren und ich kann sagen: Alvyn ist einer der Talentiertesten von allen.

Einen wichtigen Teil dazu beitragen soll Alvyn Sanches. Der U21-Nati-Spieler ist mit 5 Treffern der beste Torschütze der Waadtländer. Neben einem Doppelpack in Runde 7 beim 3:1-Heimerfolg gegen Yverdon war der Offensivspieler in den Runden 9 bis 11 mit je einem Tor massgeblich am guten Lausanner Lauf beteiligt.

00:35 Video Archiv: Sanches netzt gegen Yverdon gleich doppelt ein Aus Sport-Clip vom 22.09.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Dank seinen Leistungen durfte sich Sanches auch Hoffnungen auf ein Nati-Aufgebot machen. Dazu hat es bisher noch nicht gereicht. Lausanne-Coach Magnin ist sich aber sicher, dass sich dies bald ändern wird. «Ich durfte mittlerweile schon viele Fussballer trainieren und ich kann sagen: Alvyn ist einer der Talentiertesten von allen», liess er bei blue verlauten.

Gegen Sion könnte Sanches weiter Werbung in eigener Sache machen und seinem Team mit Toren zurück in die Erfolgsspur helfen.

