Adios Europameisterschaft, Grüezi neue Super-League-Saison. Nur gerade 6 Tage nach dem EM-Final zwischen Spanien und England beginnt die neue Spielzeit in der Schweiz mit den Partien Lugano - GC und Yverdon - FCZ. Bis zur Winterpause stehen 18 Runden an, der letzte Spieltag ist auf den 24. Mai 2025 terminiert.

Wir liessen die SRF-User in die Glaskugel schauen und wollten von Ihnen wissen, wie die Umrisse der Saison 2024/25 aussehen. So haben Sie geantwortet:

YB klarer Meisterfavorit

Im Tabellennorden nichts Neues: Beinahe die Hälfte der knapp 17'600 Stimmen sehen abermals YB in der Pole Position im Meisterrennen. Am ehesten den Titel streitig machen können den Young Boys der FC Basel (11%) und Lugano (10%). Alle anderen Equipen schnitten im einstelligen Prozentbereich ab, an Lausanne-Sport glaubt niemand.

Wer wird Super-League-Meister 2024/25? YB YB % Lugano Lugano % Servette Servette % Zürich Zürich % St. Gallen St. Gallen % Winterthur Winterthur % Luzern Luzern % Basel Basel % Yverdon Yverdon % Lausanne-Sport Lausanne-Sport % GC GC % Sion Sion %

Yverdon, GC und Lausanne gegen den Abstieg

Geht es nach den SRF-Usern, muss sich Yverdon die grössten Sorgen machen. Mehr als jede(r) 3. Abstimmende sieht die Waadtländer nach dem letzten Spieltag auf dem 12. Tabellenrang. Ebenfalls in gefährlicher Nähe zum Abstiegssumpf sehen Sie GC (23%) und Lausanne-Sport (14%).

Wer steigt ab? Sion Sion % GC GC % Lausanne-Sport Lausanne-Sport % Yverdon Yverdon % Basel Basel % Luzern Luzern % Winterthur Winterthur % St. Gallen St. Gallen % Zürich Zürich % Servette Servette % Lugano Lugano % YB YB %

Constantins ewige Ungeduld

Es ist eine der kontroverseren Fragen der Menschheit: Wiederholt sich die Geschichte? Falls ja, dann wäre es nur konsequent, wenn im Tourbillon der erste Personalwechsel erfolgt – sagen auch 35 Prozent. Nach Sions Didier Tholot haben Marco Schällibaum bei GC (13%) und Alessandro Mangiarratti (Yverdon) die wackligsten Trainerstühle.

Wer entlässt den Trainer zuerst? Sion (Didier Tholot) Sion (Didier Tholot) % GC (Marco Schällibaum) GC (Marco Schällibaum) % Lausanne-Sport (Ludovic Magnin) Lausanne-Sport (Ludovic Magnin) % Yverdon (Alessandro Mangiarratti) Yverdon (Alessandro Mangiarratti) % Basel (Fabio Celestini) Basel (Fabio Celestini) % Luzern (Mario Frick) Luzern (Mario Frick) % Winterthur (Ognjen Zaric) Winterthur (Ognjen Zaric) % St. Gallen (Enrico Maassen) St. Gallen (Enrico Maassen) % Zürich (Ricardo Moniz) Zürich (Ricardo Moniz) % Servette (Thomas Häberli) Servette (Thomas Häberli) % Lugano (Mattia Croci-Torti) Lugano (Mattia Croci-Torti) % YB (Patrick Rahmen) YB (Patrick Rahmen) %

Die Torjägerkrone geht an Mister X

In der letzten Saison reichten Zan Celar 14 Tore für die Torjägerkrone – ein historisch tiefer Wert. Einen Knipser von überragender Torgefährlichkeit sehen die SRF-User auch in der kommenden Spielzeit nicht am Horizont. So vermutet ein Drittel, die meisten Treffer erziele keiner der üblichen Verdächtigen, sondern «ein anderer Spieler». Dahinter liefern sich Joël Monteiro und Thierno Barry (je 17%) einen Zweikampf.