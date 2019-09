YB schliesst dank eines 3:2 gegen Sion vorübergehend zu Basel auf.

Zwei Kopfballtreffer reichen gut mitspielenden Wallisern nicht zum Punktgewinn.

St. Gallen schlägt Thun 4:0 und feiert den 4. Sieg in Serie.

Von Cédric Zesiger und Ulisses Garcia unbehelligt, brachte Roberts Uldrikis Sion in Bern bereits nach 8 Minuten per Kopf in Führung. Doch die Reaktion von YB fiel vehement aus:

Michel Aebischer darf sich nach einem flach getretenen Eckball gleich doppelt versuchen und trifft zum Ausgleich. 22. Minute: Aebischer bedient in der Mitte mustergültig Jean-Pierre Nsame, der via Lattenunterkante seinen 8. Saisontreffer markiert – 2:1.

In der zweiten Halbzeit glichen sich die Ereignisse. Nach dem schnellen Ausgleich, den Birama Ndoye nach einem gefühlvollen Lenjani-Freistoss erneut mit dem Kopf erzielte (49.), brauchten die Berner wieder nur wenig Zeit für die passende Antwort.

Fassnacht mit Torpremiere, Hoarau nicht

Christian Fassnachts erster Saisontreffer fiel aus dem Gewühl heraus (56.). Zuvor hätte bereits Startelf-Rückkehrer Guillaume Hoarau seine Farben wieder in Führung bringen können.

Der Franzose holte Verpasstes in der 70. Minute nach, doch der Treffer wurde nach VAR-Studium zu Recht aberkannt. Hoaraus Kopfballtor war ein Handspiel von Nsame vorausgegangen. Sions Leidenszeit geht weiter: Letztmals gelang 1996 ein Sieg in Bern.

Lockerer Sieg für St. Gallen

Mit einem ungefährdeten 4:0-Erfolg zuhause gegen Thun hält St. Gallen weiter mit der Spitze Schritt. Mit dem 4. Sieg in Folge haben die Espen Sion in der Tabelle überholt und sind nun Dritter.

Ein Doppelschlag durch Boris Babic (23. Minute) und Jérémy Guillemenot (32.) brachte das Team von Trainer Peter Zeidler auf die Siegerstrasse.

Kunstschütze Quintilla schlägt wieder zu

Der bosnische Leihspieler Ermedin Demirovic, der beim 2:0 bereits als Vorbereiter geglänzt hatte, krönte eine erneut starke Leistung mit dem 3:0 in der 66. Minute. Für das Sahnehäubchen sorgte Jordi Quintilla mit dem 4:0 ins Lattenkreuz (91.).

Thun fand in der Offensive kaum statt und war zu keiner richtigen Reaktion fähig. Nur 7 Treffer in 9 Partien unterstreichen die momentane Harmlosigkeit der Berner Oberländer, die bei einem Sieg von Xamax am Sonntag ans Tabellenende rutschen könnten.

