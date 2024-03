Legende: Beim letzten Aufeinandertreffen Während die Luganesi hinten jubeln, marschiert Chima Okoroji enttäuscht davon. KEystone/Gian Ehrenzeller

28. Januar 2024: St. Gallen empfängt den FC Lugano in der Super League. Die letzten 11 Heimspiele haben die Espen allesamt gewonnen, das Selbstvertrauen vor der Partie ist riesig. Doch dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Lukas Görtler fliegt nach wenigen Minuten vom Platz, am Ende resultiert eine 1:4-Pleite – die erste Niederlage auf heimischem Boden in dieser Saison.

07:11 Video Archiv: Die St. Galler Niederlage gegen Lugano Aus Sport-Clip vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 11 Sekunden.

Es war der Anfang einer schwierigen Phase des FC St. Gallen. Aus den nächsten 6 Partien holten die Ostschweizer nur noch 4 Punkte, im Kybunpark gewann auch Servette, Winterthur sicherte sich einen Punkt. Erst ein knappes 1:0 dank eines Elfmeters in der letzten Sekunde gegen Stade-Lausanne-Ouchy stoppte den Abwärtstrend. Jetzt ist Lugano erneut zu Gast in St. Gallen.

Schwache St. Galler Bilanz

Und das Heimteam wird wohl auf Revanche aus sein. Nicht nur für das letzte Aufeinandertreffen. Denn die Luganesi waren gegen die Grün-Weissen mittlerweile dreimal in Serie siegreich, zuvor gab es zwei Remis. Den letzten St. Galler Sieg über die Tessiner gab es im August 2022.

Trotz der aktuellen Baisse der Ostschweizer liegen die Teams in der Tabelle aktuell gleichauf. Beide haben 40 Punkte auf dem Konto, Lugano steht dank des besseren Torverhältnisses auf dem 4. Rang. Der FC Zürich, der den 3. Platz belegt, liegt nur 2 Punkte entfernt. Aber allzu komfortabel ist die Situation trotzdem nicht. Von hinten drücken Luzern und Winterthur mit je 37 Punkten und hoffen, dem Duo den Top-6-Platz noch streitig zu machen.

Im Kybunpark geht es am Samstagabend also um einiges. St. Gallen will Revanche nehmen und die gegen SLO gestartete Heimserie nicht bereits wieder beenden lassen. Lugano hingegen möchte seine gute Form (3 Siege in Folge) mitnehmen und den Ostschweizern erneut einen Strich durch die Rechnung machen.