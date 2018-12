St. Gallen schlägt Xamax in einer unterhaltsamen Partie mit 3:2.

Vincent Sierro darf sich als Doppel-Torschütze feiern lassen.

YB schlägt im zweiten Super-League-Spiel des Abends Thun in extremis.

Man nehme: Einen frostigen Winterabend und zwei derzeit wenig überzeugende Super-League-Klubs.

Man bekomme: Erfrischenden Offensiv-Fussball und fünf Tore.

Anlaufschwierigkeiten brauchten die beiden Teams bei Temperaturen um den Gefrierpunkt keine. Der erste grosse Aufreger ereignete sich in der 11. Minute, als Charles-André Doudin das 1:0 für Xamax erzielte. Der Treffer war jedoch nicht ohne Makel. Raphaël Nuzzolo, der die Vorlage lieferte, stand beim Freistoss im Abseits.

Beeindruckende Antwort

St. Gallen liess sich vom frühen Gegentreffer nicht aus dem Konzept bringen. Das Team von Peter Zeidler spielte munter nach vorne – und wurde dafür belohnt. Alle drei Tore fielen dabei nach einem Eckball:

16. Minute: Der Ball landet über Umwege bei Vincent Sierro, der zum 1:1-Ausgleich trifft.

Der Ball landet über Umwege bei Vincent Sierro, der zum 1:1-Ausgleich trifft. 31. Minute: Nach einem kurz ausgeführten Corner legt sich Jordi Quintilla den Ball selbst sehenswert vor und vollendet dann volley.

Nach einem kurz ausgeführten Corner legt sich Jordi Quintilla den Ball selbst sehenswert vor und vollendet dann volley. 69. Minute: Diesmal kommt das Leder direkt in den Strafraum. Dort geniesst Sierro alle Freiheiten und kann problemlos zum 3:1 einnicken.

Xamax war zu diesem Zeitpunkt nur noch zu zehnt. Innenverteidiger Marcis Oss hatte in der 51. Minute nach einem rüden Einsteigen gegen Sierro direkt die rote Karte gesehen.

Dennoch wurde es am Ende noch einmal spannend. Dies, weil St. Gallen in Überzahl immer wieder in Konter lief. Einen davon konnte Kemal Ademi in der 77. Minute zum Anschlusstreffer nutzen. Auch danach besassen die Gäste Chancen zum Ausgleich.

St. Gallen rückt Basel auf die Pelle

Dieser wollte aber nicht mehr fallen. Xamax bleibt mit 13 Punkten am Tabellenende. St. Gallen rückt bis auf einen Zähler an den FC Basel heran, der am Sonntag zuhause den FCZ empfängt.

