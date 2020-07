Sollten die Young Boys bereits am Freitag den Titelgewinn sicherstellen, ist zu Corona-Zeiten eine grosse Sause kein Thema. In Absprache mit der Stadt Bern, der Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie, appelliert der Klub an seine Fans, sich an die Vorgaben der Behörden zu halten und die Distanz- und Hygienemassnahmen zu befolgen. Es wird empfohlen, das Spiel Sion - YB in kleinen Gruppen am Fernsehen zu verfolgen und auch im Erfolgsfall auf grössere Menschenansammlungen zu verzichten. Leider würde es in diesem Jahr nicht möglich sein, sich als Meister den Fans zu präsentieren.