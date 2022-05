Letzten Sonntag löste Fabian Frei Massimo Ceccaroni als Basel-Akteur mit den meisten Einsätzen ab. Am Donnerstag wurde er nun geehrt.

Aktuelle und ehemalige Mitspieler standen Spalier, um Fabian Frei die Ehre zu erweisen. Vor dem Super-League-Spiel am Donnerstag gegen die Grasshoppers (1:1) wurde der 33-Jährige für einen Meilenstein in seiner Karriere gefeiert. Mit 453 Einsätzen für den FC Basel ist er neuer Rekordspieler, löste Massimo Ceccaroni an der Spitze ab.

Unter dem Applaus der Fans im St. Jakob-Park erhielt Frei von FCB-Klubchef David Degen ein spezielles Jubiläums-Trikot überreicht. Ehemalige Mitspieler wandten sich mit Grussbotschaften an den Thurgauer.

«Ich war froh, dass ich noch einmal schnell in die Garderobe konnte, um mich zu sammeln. Es war sehr emotional», sagte Frei nach der Ehrung. «Was die Fans auf sich genommen haben und wie viele Leute aus meinem Umfeld hier waren, das weiss ich sehr zu schätzen. Das berührt mich sehr und ich möchte mich dafür bedanken.»

Nummer 20 wird nicht mehr vergeben

Frei gab sein Profi-Debüt 2007 bei den Baslern. Abgesehen von einer Leihe beim FC St. Gallen und einem zweijährigen Engagement in der Bundesliga bei Mainz spielte er immer für die «Rot-Blauen». Mit Basel wurde Frei 5 Mal Schweizer Meister und feierte 3 Cupsiege.

Wie der FCB bekannt gab, wird Freis Nummer 20 in Zukunft nicht mehr vergeben. In den nächsten 2 Jahren trägt sie der Rekordspieler ohnehin noch auf dem Rücken. Im Januar verlängerte er seinen Vertrag bis 2024.