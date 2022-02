Eine Untersuchung des «Centre for Sport Studies» zeigt: In kaum einer Liga kommen die Zuschauer mehr auf ihre Kosten als in der Super League.

Legende: Diese Chance resultierte in einem Tor Lugano-Torhüter Amir Saipi ist geschlagen. Keystone

In einer vom in Neuenburg ansässigen «Centre for Sport Studies» (CIES) veröffentlichten Studie zur Offenheit der Partien belegt die Super League den 4. Platz. Nur die niederländische Eredivisie, die Bundesliga und die belgische Pro League erreichen einen höheren «Game Openness»-Index – zusammengesetzt aus der Anzahl kreierter Torchancen pro Partie und der effektiven Spielzeit – als die Super League.

Zieht man nur die Anzahl der Chancen pro Spiel in Betracht, kann gar nur die Bundesliga der Schweizer Meisterschaft das Wasser reichen. Seit der Saison 2018/19 gab es in Partien der Super League pro Spiel durchschnittlich 11,8 Torchancen. In der Bundesliga waren es nur minim mehr (11,9).

Betreffend effektiver Spielzeit befindet sich die Super League allerdings nur im Mittelfeld. Durchschnittlich wird auf den Schweizer Fussballplätzen effektiv nur knapp eine Stunde gespielt (58:38 Minuten). Spitzenreiter ist auch hier die Eredivisie (63:21 Minuten).