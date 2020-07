Der FC Basel schlägt YB im St. Jakob-Park in extremis mit 3:2.

Damit verkürzen die Basler den Abstand auf das Spitzenduo der Super League auf 6 Punkte.

Miralem Sulejmani vergibt den Ausgleich zum 3:3 in der 95. Minute vom Penaltypunkt.

Trotz Unterzahl hätte YB in Basel die Geschichte des Spitzenkampfs gegen St. Gallen vor dem Corona-Lockdown wiederholen können. Ein Penalty kurz vor Schluss, in diesem Fall in der 95. Minute, hätte den Bernern beinahe ein 3:3 gesichert. Doch Miralem Sulejmani scheiterte an FCB-Goalie Jonas Omlin, der damit seinen Fehler beim Foul an Jean-Pierre Nsame wieder gutmachte.

Basel überrennt YB zu Beginn

Ein Dreifachwechsel zur Pause: Dass YB-Trainer Gerardo Seoane mit seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden war, hätte er nicht deutlicher zeigen können. Doch das Mittel wirkte nicht: Arthur Cabrals 2:0 drei Minuten nach Wiederanpfiff versetzte den Bernern einen Nackenschlag. Der Brasilianer streichelte den Ball per Hacke über die Linie.

Und das Muster wiederholte sich: Auch nach der Einwechslung von Christopher Martins für den überforderten Cédric Zesiger (61. Minute) schlug es gleich wieder ein hinter David von Ballmoos. Cabral, zum zweiten Mal an diesem Abend von Valentin Stocker mustergültig bedient, traf per Kopf zum 3:0.

Campos sehenswerte Führung

Es war scheinbar die Entscheidung in einer Partie, die das Heimteam lange prägte. Bereits Samuele Campos 1:0 in der 13. Minute war galareif: Der Mittelfeldspieler versenkte den Ball aus halblinker Position wuchtig im Lattenkreuz.

Dabei hätte Christian Fassnacht das Geschehen schon in der 1. Spielminute in andere Bahnen lenken können. Der 26-Jährige scheiterte aber aus kurzer Distanz am Aussenpfosten.

Fassnacht trifft doch noch

Bis zum 1:3-Anschlusstreffer des nach einer Sperre zurückgekehrten Jean-Pierre Nsame (66.) hielt sich YB dann vornehm zurück – um dann umso furioser zurückzuschlagen. Christian Fassnacht brachte nur vier Minuten später die Hoffnungen mit dem 2:3 zurück. Und der eingewechselte Sulejmani vergab gleich darauf seine erste Chance auf den Ausgleich.

Den YB-Schwung bremste bis zum fatalen Fehlschuss des Serben eine gelb-rote Karte gegen Michel Aebischer (81.). Nach einem Zweikampf mit Eray Cömert ging Aebischer zu Boden. Schiedsrichter Sandro Schärer entschied auf Schwalbe. Ein Fehlentscheid, wie die TV-Bilder belegten – doch der VAR darf bei Ampelkarten nicht eingreifen.

So geht's weiter

Während YB am kommenden Mittwoch die Negativbilanz gegen Servette aufpolieren will, hofft Basel darauf, die Partie am Dienstag trotz den Corona-Fällen des Gegners FCZ bestreiten zu dürfen. Die einzige Partie des Samstags war auf jeden Fall einmal mehr beste Werbung für den Schweizer Fussball in dieser Saison.