Leader YB und das zweitplatzierte Servette trennen sich in der 15. Runde der Super League 0:0.

Die Berner müssen ab der 18. Minute und einem Platzverweis gegen Cedric Itten in Unterzahl agieren, dominierten aber das Spiel weiterhin.

YB punktet damit im 8. Spiel in Serie.

Die Genfer durften vor dem Spitzenkampf gewarnt sein: Offensiv ist der BSC Young Boys in dieser Saison das Mass aller Dinge. 32 Tore hatten die seit 7 Spielen ungeschlagenen Berner in 14 Spielen bislang erzielt – klarer Bestwert.

Die Reise nach Genf und garstige Wetterverhältnisse schienen allerdings den offensiven Drang weggespült zu haben. Im Spitzenspiel gegen Tabellennachbar Servette kamen die Berner nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus.

Ittens Tätlichkeit

Das «Highlight» des Spiels: Der Platzverweis gegen YB-Stürmer Cedric Itten. Der Routinier liess sich in der 18. Minute von Servettes Verteidiger Nicolas Vouilloz provozieren und erwischte ihn im Anschluss mit der flachen Hand im Gesicht. Die Folge: die direkte rote Karte.

Profitieren konnten die Hausherren von der numerischen Überzahl aber so gut wie gar nicht. Erst in der Schlussviertelstunde kamen sie in Fahrt. 80 Minuten lang harrten die Fans bereits auf den Rängen aus, als Miroslav Stevanovic zur besten Chance des Spiels kam. Der Genfer konnte nach einem Konter aus spitzem Winkel auf YB-Goalie Anthony Racioppi zulaufen, scheiterte aber an der Latte.

Die Berner trotz Unterzahl dominant

Zuvor waren Christian Fassnacht (53.) mit einem Volley und Meschack Elia (71.) an Genf-Goalie Jérémy Frick gescheitert. Drei Zeigerumdrehungen später segelte ein Freistoss von Fabian Rieder nur knapp am rechten Pfosten vorbei.

Mit zwei harmlosen Torschüssen, je einem auf beiden Seiten, war den Zuschauern im Stade de Genève bereits in der ersten Halbzeit nur magere Kost geboten worden.

Von Ballmoos verletzt

Einen weiteren personellen Rückschlag nach Ittens Platzverweis hatte YB nach einer Stunde erleiden müssen. Stammgoalie David von Ballmoos ging ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Das rechte Knie schien dem Berner Keeper Probleme zu bereiten. Racioppi hütete das Berner Tor in der letzten halben Stunde.

So geht es weiter

Für beide Teams gilt es bereits unter der Woche wieder ernst. Am Mittwoch reisen die Berner erneut in die Westschweiz zum Gastspiel in Lausanne im Cup-Achtelfinal. Am Sonntag empfängt YB den FC Luzern. Ebenfalls um den Einzug in den Cup-Viertelfinal kämpft Servette am Mittwoch in Wohlen, bevor die Genfer am Sonntag beim FCZ zu Gast sind.