In der 17. Runde der Super League gewinnt der FC Lugano beim FC Sion dank einem Last-Minute-Treffer von Zan Celar mit 3:2.

Fabio Celestini muss in seiner Premiere als Sion-Trainer eine enttäuschende Niederlage einstecken.

Im zweiten Sonntagsspiel empfängt der FC St. Gallen den FC Basel.

In der 94. Minute blies Lugano zu einem letzten Angriff. Roman Macek sah sich auf der rechten Seite viel Platz gegenüber und spielte einen punktgenauen Pass auf den weiten Pfosten, wo Zan Celar den Ball an Heinz Lindner vorbei ins Netz schob. Es war mit der letzten Aktion der verdiente Siegtreffer für Lugano.

Sion, das nur selten gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchte, hatte die Tessiner in der 75. Minute für deren Passivität in der 2. Hälfte bestraft und zum 2:2 ausgeglichen. Ousmane Doumbia lenkte den Ball nach einem Querpass von Ilyas Chouaref unglücklich ins eigene Tor ab. Lange schien es, als müsse sich Lugano mit einem Punkt begügnen. Doch die Mannschaft von Mattia Croci-Torti schaffte es, den Schalter kurz vor Schluss noch einmal umzulegen.

00:51 Video Unglückliches Doumbia-Eigentor bringt Sion den Ausgleich Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Blitzstart von Lugano

Im kalten Walliser Wetter war Lugano-Angreifer Mohamed Amoura schon in den Startminuten heissgelaufen. Nur etwas mehr als zwei Zeigerumdrehungen brauchte der Algerier, um zur frühen 1:0-Führung einzunetzen. Renato Steffen setzte sich auf der linken Seite gegen Dimitri Cavaré durch und fand im Sechzehner Amoura, der nur noch einzuschieben brauchte.

01:04 Video Amoura bringt Lugano bereits in der 2. Minute in Führung Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Sion hatte nach diesem Kaltstart eine Antwort parat. In der 24. Minute kullerte der Ball nach einem kuriosen Abschluss von Wylan Cyprien über die Linie. Eingeleitet hatte die Aktion Ex-Lugano-Verteidiger Numa Lavanchy mit einer herrlichen Flanke auf Chouaref, der im Strafraum auflegte für Torschütze Cyprien.

Lugano – im ersten Durchgang die bessere Mannschaft – stellte die Führung durch Steffen aber nur 9 Minuten später wieder her. Erneut stand ein ehemaliger Tessiner am Ursprung der Aktion: Reto Ziegler, der sich in der Winterpause Sion angeschlossen hatte, verlor auf der rechten Seite gegen Amoura den Ball. Der Algerier konnte darauf ungehindert in den Strafraum ziehen. Steffen versenkte dessen Querpass ohne Mühe.

Schliessen 00:56 Video Cyprien bugsiert den Ball zum Ausgleich über die Linie Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden. 00:55 Video Steffen stellt die Lugano-Führung wieder her Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Celestinis Premiere missglückt

In seinem ersten Spiel als Sion-Trainer musste Fabio Celestini sogleich eine Niederlage einstecken. Seine Mannschaft war Lugano im ersten Spiel nach der Winterpause unterlegen. Insgesamt brachte Sion am Sonntag offensiv zu wenig zustande, um gegen den FC Lugano mit seiner stabilen Verteidigung zu punkten. Letzteres klettert durch den Dreier zumindest vorübergehend auf den 2. Platz in der Super League. Sion bleibt an 8. Position stecken.

So geht es weiter

Der FC Lugano empfängt am kommenden Samstag (18 Uhr) den Grasshopper Club Zürich. Einen Tag später gastiert der FC Sion ab 16:30 Uhr in Genf.