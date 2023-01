In der 17. Runde der Super League erkämpft sich der FC Basel auswärts beim FC St. Gallen in Unterzahl einen Punkt.

Jérémy Guillemenot traf in der 5. Minute für St. Gallen, Zeki Amdouni glich nach einer halben Stunde per Penalty aus.

Im 1. Spiel am Sonntag holte der FC Lugano dank eines Last-Minute-Treffers drei Punkte beim FC Sion.

Vom Elfmeterpunkt aus bekam St. Gallens Captain Lukas Görtler in der 87. Minute die goldene Möglichkeit auf den Siegtreffer. Er entschied sich weder für einen Schuss auf die rechte, noch auf die linke Seite. Stattdessen zielte er in die Mitte – wo Goalie Marwin Hitz stehenblieb und den Ball ohne Probleme zur Ecke abwehrte.

00:59 Video Hitz bleibt stehen und pariert gegen Görtler Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Dabei hätte Görtler eigentlich vor Hitz' Penalty-Qualitäten gewarnt sein müssen. Bereits im 1. Aufeinandertreffen mit dem FC Basel in dieser Spielzeit scheiterte er am Basler Schlussmann. Dort konnte er zumindest noch im Nachschuss verwerten, in dieser Partie blieb ihm diese Möglichkeit verwehrt.

Burger-Rot als grosser Aufreger

Auch im Anschluss an den verschossenen Penalty drückte das Heimteam auf den Siegtreffer. Stefano Guidotti kam Sekunden vor Abpfiff aus guter Position zu einem Kopfball, setzte diesen aber ins Aussennetz. Dass die St. Galler so vehement nach vorne spielten, lag vor allem an ihrer numerischen Überzahl.

Denn seit der 54. Minute spielten die Ostschweizer mit einem Mann mehr auf dem Feld. Wouter Burger stand seinem Gegenspieler im Mittelfeld unglücklich auf den Fuss. Schiedsrichter Urs Schnyder zögerte nicht und stellte den Niederländer mit direkt Rot vom Platz. Was bei den Baslern für Unverständnis sorgte, war der Grund, dass das Spielgeschehen in Richtung der Gastgeber kippte.

Packende 1. Halbzeit

Vor dem Platzverweis hatten die beiden Teams dem Publikum eine unterhaltsame und abwechslungsreiche Partie geboten. Nach Jérémy Guillemenots Führungstreffer (5.) ging es hin und her. Zeki Amdouni war nach 30 Minuten für den Ausgleich besorgt. Vom Punkt aus bewies er, anders als später Görtler, keine Nerven und verwertete einen Handspenalty problemlos.

Schliessen 00:54 Video Guillemenot bringt St. Gallen früh in Front Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden. 01:45 Video Amdouni verwertet Handspenalty gekonnt Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 45 Sekunden.

Danach vergaben sowohl Chadrac Akolo mit einem Kopfball (40.) als auch Liam Millar (45.) allein vor dem Tor die eigentlich sichere Führung. Auch nach dem Seitenwechsel spielten beide Teams aktiv nach vorne – bis die Basler Offensivbemühungen nach der roten Karte gegen Burger fast vollständig eingestellt wurden.

So war es am Ende mit Hitz ausgerechnet ein ehemaliger St. Galler Junior, der den Ostschweizern den Sieg verwehrte. Trotzdem bleibt St. Gallen in der Tabelle 3 Punkte vor den Rot-Blauen auf dem 4. Rang.

Schliessen 01:28 Video Frei: «Anhand des Reglements ist es eine rote Karte» Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden. 01:57 Video Zeidler: «Die rote Karte gegen Basel hat uns natürlich geholfen» Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 57 Sekunden. 01:16 Video Hitz: «Wir waren zum Schluss sicher unterlegen» Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

So geht's weiter

Der FC Basel empfängt am kommenden Samstag ab 20:30 Uhr (live auf SRF zwei) den FC Luzern. Einen Tag später muss der FC St. Gallen auswärts beim FC Zürich im Letzigrund ran (ab 16:30 Uhr).