GC kommt in einem Abnützungskampf gegen Yverdon-Sport in der 17. Runde nur zu einem 1:1.

Die frühe «Hoppers»-Führung durch Tomas Veron Lupi (14.) gleicht Mitchy Ntelo in der Schlussphase aus.

YB erlebt beim FC Sion einen 1:3-Rückschlag , Lugano gastiert am späteren Abend beim FC Luzern.

Es lief die 83. Minute, als ein weiter Abschlag von Yverdon-Torwart Paul Bernardoni in den Lauf von Moussa Baradji verlängert wurde. Dieser setzte sich auf der rechten Seite gegen mehrere Gegenspieler durch und flankte scharf zur Mitte. Mauro Rodrigues’ Schuss wurde zu Mitchy Ntelo abgelenkt. Der Belgier konnte den Ball büscheln und aus kurzer Distanz einnetzen.

Mit dem Ausgleich ging ein Ruck durch die Mannschaft von Tomas Oral. GC rannte nochmals an und suchte den neuerlichen Führungstreffer. Giotto Morandi kam diesem in der 86. Minute nahe, scheiterte aber am stark reagierenden Bernardoni. Rodrigues unterband in der 94. Minute einen GC-Konter als letzter Mann und wurde des Feldes verwiesen. Nach dem fälligen Freistoss war die Partie zu Ende.

Yverdon im «Alu-Pech»

Für ein erstes Ausrufezeichen in diesem Abstiegskampf hatte Marley Aké gesorgt. Der Flügel der Gäste hämmerte den Ball in der 9. Minute aus rund 25 Metern an die Latte. Hugo Komano stand beim Nachschuss schon im Abseits, Justin Hammel hielt aber dennoch mirakulös.

GC war mit dem ersten Schuss aufs Tor erfolgreicher als die Gäste, Tomas Veron Lupi brachte die Gastgeber im Regen von Zürich in Führung. Um diese mussten die Zürcher nur kurze Zeit später wieder zittern. Doch Christian Marques stand bei seinem Kopfball an den Pfosten im Abseits (17.).

Nach dieser aufregenden Startphase beruhigte sich diesem Kellerduell. Die Gastgeber zogen sich zurück und überliessen Yverdon das Feld und den Ball. Doch dieses wussten nicht viel damit anzufangen. Es entwickelte sich eine Partie mit überschaubarem Unterhaltungswert.

Dieser wurde auch nach dem Seitenwechsel nicht grösser. Die gerade einmal 2'323 Fans im Letzigrund mussten sich bis in die 70. Minute gedulden, ehe sie eine ernstzunehmende Torchance zu Gesicht bekamen. Adama Bojang prüfte Bernardoni nach einem zunächst missglückten GC-Eckball. Ansonsten war das, was die beiden Mannschaften der beschaulichen Kulisse bis zum Ausgleich boten, magerste Fussballkost.

So geht es weiter

Die Grasshoppers verpassen den lange ersehnten Befreiungsschlag und bleiben auch im 9. Ligaspiel in Serie ohne Vollerfolg. Und einfacher werden die Aufagben für GC nicht: Am kommenden Samstag (20:30 Uhr, live auf SRF zwei) steht das Auswärtsspiel beim FC Basel an. Yverdon-Sport verbleibt mit diesem Unentschieden auf dem 10. Rang. Die Waadtländer treffen am Samstag zu Hause auf Servette.

Super League