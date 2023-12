1 / 18

Legende: 1. Spieltag: Heimpleite bei Premiere Erstmals in der Klubgeschichte spielt Stade-Lausanne-Ouchy in der höchsten Schweizer Liga. Der Einstand vor nur 1784 Zuschauern auf der Pontaise misslingt Alban Ajdini (hinten, im Duell gegen Mattia Bottani) und Co. aber gründlich. Gegen Lugano setzt es eine 0:3-Niederlage ab. Freshfocus/Urs Lindt