Der FCB feiert gegen Sion einen 4:1-Heimsieg und den ersten Vollerfolg seit Ende November.

Nach einem frühen Rückstand fallen die Basler Treffer im 10-Minuten-Takt.

St. Gallen schlägt Lausanne 3:2. Luzern lässt dem FCZ keine Chance.

Wie einfach Fussball sein kann, demonstrierte der FCB in der 76. Minute: Xherdan Shaqiri trat einen Eckball, Philip Otele versenkte das Leder zum 4:1. Der Neuzugang aus Nigeria feierte damit im 1. Super-League-Spiel gleich das 1. Tor. Sion-Keeper Timothy Fayulu kassierte seinen vierten Gegentreffer – immer mit rund zehnminütigem Abstand. Es war der Schlusspunkt unter eine in der 2. Halbzeit einseitige Partie.

In der 20. Minute waren die Sittener dank Théo Berdayes in Führung gegangen. Dessen Schuss wurde von Léo Leroy zum Leidwesen von Marwin Hitz noch leicht abgelenkt. Doch dank seinen Offensivleuten wurde es dennoch kein ungemütlicher Nachmittag für den FCB-Keeper, der sein Arbeitspapier jüngst um ein Jahr verlängert hat.

Die Gastgeber lenkten das Geschehen noch vor der Pause in die gewünschten Bahnen:

45. Minute: Dominik Schmid bringt das Leder nach einem Abpraller bei Sion-Keeper Fayulu doch noch im Netz unter, nachdem Kevin Carlos zuvor gescheitert war – 1:1.

54. Minute: Schmid spielt in die Mitte, Shaqiri lässt mannschaftsdienlich durch und Carlos erzielt das vorentscheidende 2:1.

67. Minute: Anton Kade passt in die Mitte, wo Joe Mendes nach einem kleinen Haken keine Mühe hat, zu seinem 1. Pflichtspieltreffer für den FCB einzuschieben.

Die Walliser hatten dem FCB in der Folge nichts mehr entgegenzusetzen. So resultierte die zweite Niederlage in Serie im neuen Jahr. Die Basler feierten indes den ersten Vollerfolg seit Ende November (3 Remis, 1 Niederlage) und liegen neu als Zweiter nur noch einen Punkt hinter Leader Lugano. Einziger Wermutstropfen war der Platzverweis in der Nachspielzeit gegen Albian Ajeti nach einem Tritt gegen Federico Barba.

So geht es weiter

Der FCB tritt am kommenden Sonntag zum Klassiker beim FC Zürich an. Die Walliser spielen erneut auswärts: Am Samstag gastieren sie beim Tabellenführer in Lugano.

