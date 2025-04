Der FC Lugano gewinnt in der 30. Runde der Super League bei Yverdon-Sport mit 2:0.

Es ist für die Waadtländer die erste Niederlage im heimischen Stade Municipal in diesem Jahr.

Im anderen Spiel am Dienstagabend verliert Servette zuhause gegen YB mit 0:1.

Luganos Bilanz in den letzten fünf Spielen als ernüchternd zu bezeichnen, grenzt für den Meisteraspiranten fast schon an eine Untertreibung. Vier Niederlagen stehen nur einem Sieg gegenüber, in dieser Periode folgte auch das Aus in der Conference League und im Schweizer Cup. Soll es mit dem Titel noch etwas werden, braucht die Mannschaft von Mattia Croci-Torti einen fast makellosen April.

Der Start dazu glückte bereits einmal. Bei Yverdon, das in diesem Jahr noch kein Heimspiel in der Super League verloren hatte, feierte Lugano einen knappen, aber verdienten Sieg. Die entscheidende Szene ereignete sich in der 78. Minute, als Shkelqim Vladi eine sehenswerte Kombination zum 2:0 vollendete. Der Angreifer traf nach Vorarbeit Milton Valenzuelas aus kurzer Distanz.

Yverdon konnte in den Schlussminuten nicht mehr reagieren. Das Team von Paolo Tramezzani schaffte es gar nicht erst, wirklichen Druck aufzubauen. Zu kompakt stand die Lugano-Abwehr. Die harmlosen Waadtländer beendeten die Partie mit nur einem ungefährlichen Torschuss in der ersten Hälfte.

Grgic-Penalty bringt Lugano auf Kurs

Schon in der ersten Halbzeit war die Partie sehr arm an spektakulären Szenen gewesen. Die beiden Teams agierten nach dem Credo «Abwarten statt Risiko», der Zug vor das gegnerische Tor fehlte weitestgehend. Der einzige Höhepunkt war der Elfmeter in der 37. Minute, der dann auch zum 1:0 für Lugano führte.

Nach einem Freistoss für die Tessiner war es nach einem Abschluss von Antonios Papadopoulos im Sechzehner zum Kontakt zwischen dem Deutsch-Griechen und Yverdon-Verteidiger Mohamed Tijani gekommen. Papadopoulos ging zu Boden, Schiedsrichter Mirel Turkes zeigte auf den Punkt. Den fälligen Penalty verwandelte Anto Grgic abgeklärt zur Lugano-Führung. Auf diese sollte Yverdon bis zum Schluss nicht reagieren können.

So geht es weiter

Am kommenden Wochenende steht bereits die 31. Runde der Super League an. Yverdon gastiert im TV-Spiel am Samstagabend ab 20:30 Uhr bei YB (live bei SRF), Lugano spielt tags darauf auswärts in Basel.

