Der FC Basel schlägt Yverdon zuhause 2:0 und feiert den 3. Sieg in Folge.

Albian Ajeti und Bradley Fink treffen für die «Bebbi».

Xherdan Shaqiri kommt zu einem Teileinsatz.

Nach 66 Minuten wurde es richtig laut im Basler St. Jakob-Park. Xherdan Shaqiri betrat das Spielfeld unter tosendem Applaus. Der 32-Jährige fügte sich gleich prächtig ein. An der Strafraumgrenze wurde er gefoult. Seinen Freistoss konnte Yverdon-Goalie Paul Bernardoni gerade noch parieren. Später spielte Shaqiri noch einen Zuckerpass auf den ebenfalls eingewechselten Juan Gauto, etwas Zählbares resultierte aber nicht. Dennoch: Die Euphorie unter den 30'013 Zuschauern hatte der 125-fache Nationalspieler entfacht. Sein Comeback in der Super League nach 12 Jahren ist wohl jetzt schon die Geschichte der Saison.

01:26 Video Shaqiri kommt, wird gefoult und trifft fast per Freistoss Aus Sport-Clip vom 25.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

Bei Shaqiris Einwechslung stand es bereits 2:0 zugunsten der überlegenen Basler. Das Team von Coach Fabio Celestini hatte von Beginn an Engagement und Feuer an den Tag gelegt. Insbesondere Bénie Traoré sorgte für viel Betrieb. Nach 7 Minuten traf er nach schöner Einzelaktion nur den Pfosten, danach setzte er einen Ball kläglich über das Tor, ehe er mit einem Trick im gegnerischen Strafraum auffiel.

01:24 Video Grosse Traoré-Show in der ersten Halbzeit Aus Sport-Clip vom 25.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

Sehenswert waren auch die beiden Treffer:

8. Minute: Dominik Schmid schlägt mit dem Aussenrist eine Massflanke, welche Albian Ajeti per Kopf via Unterkante der Latte im Tor unterbringt. Es ist bereits das dritte Saisontor für den 27-Jährigen.

Dominik Schmid schlägt mit dem Aussenrist eine Massflanke, welche Albian Ajeti per Kopf via Unterkante der Latte im Tor unterbringt. Es ist bereits das dritte Saisontor für den 27-Jährigen. 55. Minute: Nach einer mehr als grenzwertigen Balleroberung des auffälligen Léo Leroy spielt Schmid Stürmer Bradley Fink an. Der 21-Jährige bezwingt Yverdon-Goalie Bernardoni aus spitzem Winkel.

Fink trifft nach umstrittenem Zweikampf zum 2:0 Aus Sport-Clip vom 25.08.2024.

Yverdon trat nur zweimal gefährlich in Aktion. In der 18. Minute setzte Franco Gonzalez zu einem Solo an, erst FCB-Hüter Marwin Hitz konnte den Uruguayer stoppen. In den Schlussminuten konnte Hitz gegen Marley Aké retten. Nicht auf dem Matchblatt figurierte der neue FCB-Stürmer Kevin Carlos, der für Yverdon 15 Super-League-Tore erzielt hat.

Der FCB hat die letzten drei Partien in der Meisterschaft allesamt gewonnen und weist dabei ein Torverhältnis von 11:0 auf. Shaqiri und Co. belegen neu den 3. Platz in der Tabelle.

So geht es weiter

Vor der Länderspielpause gastiert Basel im Wallis. Am nächsten Samstag (18:00 Uhr) steht im Tourbillon die Partie gegen Sion an. Yverdon empfängt zur gleichen Zeit GC.