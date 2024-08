Der FC Luzern feiert gegen Winterthur einen souveränen 3:0-Heimsieg und springt auf Platz 2.

Die Stürmer Lars Villiger (3./51.) und Sinan Karweina (77.) erzielen die Tore für den FCL.

Ab 20:10 Uhr können Sie das Samstagabendspiel GC-Sion auf SRF zwei und im Stream verfolgen.

Der FC Luzern hat Fahrt aufgenommen. In der 5. Runde feierte das Team von Coach Mario Frick den 3. Sieg in Folge. Die Innerschweizer agierten stilsicher und waren eine Klasse besser als willige, aber ungefährliche Winterthurer.

01:12 Video Der Doppelpack von Lars Villiger Aus Sport-Clip vom 24.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

Villiger krönt sein Jubiläum

Schnell war klar, dass die Punkte an diesem warmen Samstagabend in der swissporarena bleiben würden. Denn der FCL erwischte einen Traumstart. Zum Mann des Spiels avancierte Lars Villiger, der an allen 3 Toren direkt beteiligt war:

3. Minute: Der Lette Andrejs Ciganiks schlägt nach einem Corner eine perfekte Flanke zur Mitte. Diese verwertet Villiger per Kopf.

51. Minute: Die Winterthurer verlieren den Ball in der Vorwärtsbewegung. Thibault Klidjé reagiert blitzschnell und lanciert Villiger mit einem Steilpass. Der 21-Jährige bezwingt Ersatzgoalie Stefanos Kapino mit einem gekonnten Heber.

77. Minute: Villiger will eigentlich Kevin Spadanuda am Sechzehner anspielen. Dieser lässt aber durch, Sinan Karweina lässt Kapino keine Chance. Es ist der erste Treffer des deutschen Neuzugangs aus Klagenfurt für den FCL.

00:23 Video Karweina krönt seine engagierte Leistung mit dem 3:0 Aus Sport-Clip vom 24.08.2024. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

FCL-Stürmer bestens aufgelegt

Trainer Frick dürfte sich über die gute Form seiner Stürmer freuen. In seinem 50. Super-League-Spiel zeigte insbesondere Villiger, welche Bedeutung er in dieser noch jungen Saison für den FCL hat. Das Eigengewächs steht nun in dieser Spielzeit bereits bei vier Ligatoren und einem Treffer im Cup.

Der Sieg der Luzerner ging absolut in Ordnung, er hätte gar noch höher ausfallen können. Das Heim-Team präsentierte sich in Spiellaune und erarbeitete sich viele Torchancen. Pech bekundete der FCL in der ersten Halbzeit, als Klidjé einen Heber an die Latte setzte.

00:27 Video Klidjés Schlenzer klatscht an die Latte Aus Sport-Clip vom 24.08.2024. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

Die Winterthurer schafften es kaum einmal, FCL-Hüter Pascal Loretz vor ernsthafte Probleme zu stellen. Dass Goalie Markus Kuster nach einem Rencontre mit Villiger nach der Pause nicht mehr mittun konnte, passte ins Bild. Ernüchternd: In den letzten drei Spielen hat der FCW keinen Treffer zustande gebracht.

So geht es weiter

Vor der Länderspielpause gastiert der FCL am Sonntag, den 1. September, beim FC Zürich. Winterthur empfängt gleichentags Servette.