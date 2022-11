Der FC Basel kommt im Nachholspiel der 3. Runde der Super League zu einem 2:0 in Luzern.

Ein frühes Penaltytor von Darian Males sowie ein Treffer von Bradley Fink kurz vor Schluss entscheiden die Partie.

Damit macht der FCB in der Tabelle einen Satz auf Rang 3.

Wegen der Bundesfeier in Luzern ging dieses Spiel zwar erst drei Monate später als geplant und mitten in der Cup-Woche über die Bühne. Der FC Basel startete in Luzern aber ohne jegliche Verspätung und sofort hellwach in die Partie. Andi Zeqiri wurde bei einem Luftduell im Sechzehner bereits in der 3. Minute von Denis Simanis Ellbogen im Gesicht getroffen.

Nach VAR-Check entschied der Schiedsrichter auf Penalty, und Darian Males versenkte gegen Marius Müller eiskalt zum 1:0. Der FCB-Spieler jubelte gegen seinen Jugend-Klub allerdings nur verhalten über seinen 2. Super-League-Treffer.

00:44 Video Zeqiri kriegt Ellbogen ins Gesicht, Males versenkt zum 1:0 Aus Sport-Clip vom 09.11.2022. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Dräger scheitert an der Latte

Nach diesem Kaltstart brauchte das Heimteam einen Moment, doch dann entwickelte sich der FCL langsam zum besseren Team auf dem Rasen. Innerhalb von 3 Minuten vergab man gleich zwei hochkarätige Chancen:

17. Minute: Luzerns Topskorer Max Meyer kommt einige Meter vor dem linken Pfosten an den Ball und zieht ab. FCB-Goalie Marwin Hitz ist schon geschlagen, doch Arnau Comas kann noch retten.

Luzerns Topskorer Max Meyer kommt einige Meter vor dem linken Pfosten an den Ball und zieht ab. FCB-Goalie Marwin Hitz ist schon geschlagen, doch Arnau Comas kann noch retten. 20. Minute: Mohamed Dräger nimmt einen Ball im Sechzehner direkt ab, zieht voll ab. Der Tunesier trifft aber nur die Latte.

00:56 Video Meyer scheitert knapp, Dräger an der Latte Aus Sport-Clip vom 09.11.2022. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Nach diesen Szenen verteidigte Basel besser und verhinderte weitere Grosschancen für die «Leuchtenstädter». Dieses Bild zog sich dann praktisch durch das ganze Spiel. Luzern war mehr im Vorwärtsgang, kämpfte und suchte das Offensivspiel. Ein Remis wäre längst verdient gewesen – nur fehlte gegen die solidarischen Mannen von Trainer Alex Frei die Durchschlagskraft.

Im letzten Viertel der Partie konnte dann auch der FCB wieder einzelne Nadelstiche setzen. Nach einem solchen kam Bradley Fink an der Strafraumgrenze an den Ball und versenkte direkt zum 2:0 und damit zur Entscheidung (87.). Auch Fink – wie Males in der Innerschweiz ausgebildet – verzichtete aus Respekt gegenüber seines ehemaligen Klubs auf eine grosse Jubel-Einlage.

00:36 Video Fink schliesst eiskalt zum 2:0 ab – jubelt aber nicht Aus Sport-Clip vom 09.11.2022. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Beim Rest des Basler Teams war die Freude aber gross. Damit schaffte Freis Mannschaft erst den 2. Auswärtssieg in dieser Meisterschaft und macht in der Tabelle gleichzeitig einen grossen Sprung: Vom 7. Platz verbessert man sich auf den 3. Rang und lässt damit auch Luzern hinter sich.

Beim Heimteam war der Frust, nachdem man zuvor 4 Spiele in Folge immer gepunktet und nun über weite Strecken gepowert hatte, indes gross. Trainer Mario Frick sah kurz vor Schluss gar die rote Karte, offenbar hatte er sich mit dem 4. Offiziellen angelegt.

01:40 Video WM-Teilnehmer Jashari: «Leider wollte der Ball nicht rein» Aus Sport-Clip vom 09.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden. 01:16 Video Fink: «Ich konnte das Spiel mit dem 2:0 entscheiden» Aus Sport-Clip vom 09.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

So geht's weiter

Am Wochenende steht die letzte Super-League-Runde vor der WM auf dem Programm. Der FCB reist am Samstag in den Letzigrund zu den Grasshoppers, Luzern muss tags darauf bei Leader YB in Bern antraben.