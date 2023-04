Am Ostermontag geht's in der Super League heiss zu und her. Wir hoppeln ausblickend durch die drei Partien.

Legende: Am Ostermontag im Einsatz Für GC ging es zuletzt nur in eine Richtung: nach oben. Luzern will das Winti-Stadion wieder in eine Tor-Schützenwiese verwandeln. Und Luganos Mattia Croci-Torti hat sehr spezifische Geburtstagswünsche. Freshfocus/Benjamin Soland/Martin Meienberger/

Sind alle Ostereier nach Farben sortiert, die Schokolade-Hasen in Sicherheit gebracht oder verdaut? Gut. Dann können Sie sich ja wieder dem Fussball widmen. Denn am Ostermontag stehen in der 27. Runde der Super League gleich 3 packende Duelle auf dem Programm.

YB - GC: Das Ende der Auferstehung?

Passend zum Osterthema befindet sich GC mitten in der Auferstehung. Zählte man die «Hoppers» noch Anfang März in weiten Kreisen zu einem valablen Anwärter für die rote Laterne zum Saisonende ist nach drei 2:1-Siegen in Folge wieder alles anders. Unbeeindruckt von medial laut begleiteten Ereignissen wie der Kündigung von Trainer Giorgio Contini oder Milliarden-Schulden rund um die chinesischen Besitzer findet man sich nach 26 Runden plötzlich nur einen Punkt hinter Rang 3 wieder.

01:17 Video Archiv: Als Dabbur GC gegen YB jubeln liess Aus Sport-Clip vom 17.04.2017. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Der steigenden Formkurve zum Trotz: Es dürfte schwierig werden, die Siegesserie auszubauen, gastiert man doch bei Leader YB. Der letzte GC-Sieg im Direktduell ist 15 Partien her und datiert aus dem April 2017, Torschütze beim 1:0 war damals ein gewisser Munas Dabbur. Und wenngleich für den designierten Meister manches Ligaspiel eher einer Art Strafaufgabe gleichkommt: Zwei Niederlagen in Serie sind für «Gelb-Schwarz» nicht denkbar (es gab in dieser Saison insgesamt erst 2 Nuller). Eine Reaktion nach dem 1:2 bei Servette ist also zu erwarten.

So oder so: Je nach Ausgang darf der GC-Fan auch nach dem Gastspiel in Bern wahlweise vom Europacup träumen oder eben die Barrage fürchten.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Alle Tore und wichtigen Szenen der 27. Super-League-Runde sehen Sie im «Super League – Highlights» – am Ostermontag ab 19 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Zudem können Sie alle 3 Partien bei uns im Liveticker verfolgen.

Winterthur - Luzern: Die Schützenwiese als Viagra gegen die Tor-Impotenz?

Während GC also seine Negativserie gegen YB zu beenden anstrebt, fand bei einem anderen Klub aus dem Kanton Zürich ein verrückter Lauf sein abruptes Ende: Nach 15 Spielen mit immer exakt einem geschossenen Tor gingen die Eulachstädter zuletzt beim 0:2 in Basel erstmals wieder leer aus.

Beihilfe zu einem Serienende leistete auch Winterthurs Ostermontags-Gegner Luzern. In einer Mélange aus Unvermögen und Pech gestand man den Gästen aus Sion vor einer Woche den ersten Sieg nach 169 Tagen zu. Trotz klarer Überlegenheit kassierte der FCL in der 95. Minute den Treffer zum 1:2.

06:00 Video Archiv: Luzerns Schützenfest auf der Schützenwiese Aus Sport-Clip vom 10.09.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten.

Die Reise nach Winterthur soll der Equipe von Mario Frick wieder Selbstvertrauen einhauchen. Die Vergangenheit macht in dieser Hinsicht Mut: Beim letzten Gastspiel in Winterthur machte man das Stadion zur Tor-Schützenwiese und gewann 6:0.

Lugano - St. Gallen: Signore Croci-Torti will sich beschenken

Im Verfolgerduell der punktgleichen Lugano und St. Gallen (je 35) treffen zwei Teams aufeinander, die in diesem Kalenderjahr noch unter ihren Möglichkeiten blieben. Den seit 4 Spielen sieglosen «Espen» fällt in dieser Saison das Toreschiessen (und vielmehr noch das Verteidigen des eigenen Tores) in der Fremde schwer. Zumindest im 1. Saisonduell in Lugano – dem ersten Wiedersehen nach der Cup-Schmach 2022 – gelang das dem FCSG beim 3:2 ganz ordentlich.

08:53 Video Archiv: Berauschendes Lugano stürmt zum Cupsieg Aus Sport-Clip vom 15.05.2022. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 53 Sekunden.

Doch einer hofft ganz besonders, dass die St. Galler Stürmer vor dem «Bianconeri»-Kasten so verzweifeln, wie der durchschnittliche Ostschweizer Oster-Tourist vor dem Gotthard: Mattia Croci-Torti. Der Lugano-Trainer feiert wenige Tage nach dem Cupfinal-Einzug just am Montag seinen 41. Geburtstag. Und könnte sich dabei mit einem Stück Klubgeschichte selbst beschenken. Mit einem Dreier würde er auf 86 Punkte in der Super League kommen und so zu Rekordhalter Maurizio Jacobacci aufschliessen. Selbst wenn das nicht gelingt, wünschen wir «Tanti auguri»!