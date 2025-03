St. Gallen unterliegt Lausanne in der 28. Runde der Super League zuhause mit 0:2.

Die Waadtländer stellen die Weichen früh auf Sieg, die «Espen» enttäuschen auch in Überzahl.

Yverdon schlägt Servette auswärts 3:2. Das Duell FCZ – Luzern sehen Sie live auf SRF zwei.

Trotz fast 40-minütiger Überzahl brachten die St. Galler gegen Lausanne keinen Treffer zustande. In der 56. Minute hatte Lausannes Marvin Senaya nach einer Notbremse gegen Chadrac Akolo Rot gesehen. Die «Espen» vermochten daraus aber keinen Profit zu schlagen. Am nächsten kamen sie dem Anschlusstreffer in der 68. Minute, als Christian Witzig seinen Weitschuss an die Latte klatschen sah – Lausanne-Keeper Karlo Letica war noch mit den Fingerspitzen dran.

Am Ursprung der ersten Heimniederlage des Teams von Trainer Enrico Maassen seit fast fünf Monaten hatte Bastien Thoma gestanden. Der Mittelfeldspieler wäre in der 10. Minute wohl am liebsten im Boden versunken: Er verschätzte sich als letzter Mann bei seinem Rückpass fürchterlich. Sein zu sanftes Zuspiel wurde zur Beute des heranbrausenden Aliou Baldé, der die Kugel an FCSG-Keeper Lawrence Ati Zigi zum 1:0 vorbeispitzelte.

Sanches doppelt nach

Keine Viertelstunde später lagen sich die Waadtländer wieder in den Armen. Der von Nationaltrainer Murat Yakin umworbene Alvyn Sanches liess St. Gallens Routinier Jordi Quintilla wie einen Schuljungen stehen und hämmerte die Kugel zum 2:0 ins Netz.

Die St. Galler kamen auch danach nicht auf Touren – viel eher schnupperten die Equipe von Coach Ludovic Magnin noch vor der Pause am 3. Treffer. Und selbst mit einem Mann traten die «Espen» ohne Emotionen, ohne Energie und ohne Mut auf.

Die Schlappe kommt mit einer Quittung. Lausanne (neu 5.) schiebt sich im Klassement vorübergehend an St. Gallen (neu 7.) vorbei. Die beiden Teams trennt jedoch nur ein Zähler.

So geht's weiter

Nach der Länderspielpause gastiert St. Gallen bei den Young Boys (29. März, 18:00 Uhr), Lausanne empfängt tags darauf den FC Luzern (16:00 Uhr). Beiden Spielen können Sie im SRF-Liveticker beiwohnen.

Super League