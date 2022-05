Legende: Wird diesen Moment nicht so schnell wieder vergessen Fabian Rohner beim Jubel nach seinem Traumtor gegen Sion. Toto Marti/Blick/freshfocus

Volle 585 Mal schlug es in der abgelaufenen Super-League-Saison im Tor regulär ein. Letztmals so viele Treffer waren vor 12 Jahren gefallen. In der Spielzeit 2009/10 zappelte der Ball – bei ebenfalls total 180 Partien – sogar 599 Mal im Tor.

Unter den 585 Treffern findet sich eine Vielzahl an Traumtoren. Das Best-of hätte gut und gerne auch 20 Tore beinhalten können, wir haben uns jedoch auf 10 geeinigt und die SRF-User über den Sieger abstimmen lassen.

In 48 Stunden kamen volle 4841 Stimmen zusammen. 27 Prozent der Teilnehmer entschieden sich für Fabian Rohner. Der FCZ-Aussenläufer traf in der 31. Runde beim 5:1-Sieg gegen Sion mit einem technisch maximal anspruchsvollen Volley – mit beiden Beinen in der Luft, notabene – zum 2:0.

00:59 Video Ein Tor wie ein Gedicht: Rohner mit herrlicher Direktabnahme Aus Sport-Clip vom 23.04.2022. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Cabral nur knapp geschlagen

Hinter Rohners Direktabnahme, die stark an das legendäre 2:0 des Niederländers Marco van Basten im EM-Final 1988 gegen die Sowjetunion erinnert, wählten die SRF-User Arthur Cabrals Geschoss gegen den FCZ auf Platz 2.

Der ehemalige FCB-Stürmer, mittlerweile in Italien bei der Fiorentina engagiert, hämmerte den Ball am 12. Spieltag aus gut 25 Metern zur 1:0-Führung der Basler in die Maschen. Eines der spektakulärsten Spiele der Saison endete schliesslich mit 3:3.

01:03 Video Cabrals Hammer gegen den FCZ Aus Sport-Clip vom 30.10.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Komplettiert wird das Podest von Kaly Sène. Der scheidende GC-Stürmer glänzte in der 16. Runde in St. Gallen mit einem akrobatischen Seitfallzieher. Mit einem Hattrick schoss der Senegalese die Grasshoppers praktisch im Alleingang zum 4:0-Erfolg in der Ostschweiz.