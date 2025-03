Per E-Mail teilen

Schlusslicht Winterthur unterliegt Basel in der 29. Runde der Super League zu Hause 0:2.

Mit je einem Tor und Assist avanciert Xherdan Shaqiri zum Matchwinner.

Ebenfalls am Sonntag stehen das Stadtzürcher Derby sowie Lausanne gegen Luzern auf dem Programm.

Wenn sich die Fans des FC Winterthur am Sonntagabend zu Bett begeben, ist durchaus denkbar, dass dem einen oder anderen Xherdan Shaqiri als zentraler Protagonist eines Albtraums erscheint. Aus gutem Grund: Wiederum stand der Basler am Ursprung des 3. FCB-Erfolgs im 3. Aufeinandertreffen in dieser Saison (Torverhältnis 13:1). Shaqiris Bilanz dabei: 3 Tore, 5 Assists. Schon im 1. Saisonduell mit Winterthur waren dem Zauberfuss 2 Tore und 3 Assists geglückt, beim 2. Rencontre immerhin eine Vorlage.

Zweimal Shaqiri im Mittelpunkt

Eine Halbzeit lang hatte die FCW-Defensive Shaqiri im Griff. Doch zwei Situationen genügten, um die Partie zu entscheiden:

49. Minute: Eine Flanke von Kevin Rüegg landet bei Shaqiri. Mit dem linken Fuss versorgt er den Ball unten rechts zum 1:0. Es ist sein 10. Saisontreffer – das ist dem 33-Jährigen noch nie in einer Spielzeit gelungen.

Eine Flanke von Kevin Rüegg landet bei Shaqiri. Mit dem linken Fuss versorgt er den Ball unten rechts zum 1:0. Es ist sein 10. Saisontreffer – das ist dem 33-Jährigen noch nie in einer Spielzeit gelungen. 70. Minute: In guter Abschlussposition hat «XS» das Auge für Bénie Traoré. Dieser erwischt Winterthur-Goalie Stefanos Kapino aus spitzem Winkel zwischen den Beinen.

Zuffis Jubiläum ohne Happy End

Das 2:0 war zu diesem Zeitpunkt hochverdient. Philip Otele hatte kurz zuvor frei vor dem Tor vergeben (67.). Winterthur tat sich vor heimischem Publikum in der Offensive einmal mehr schwer. Der erste Torabschluss fiel erst nach 51 Minuten, Marwin Hitz parierte gegen Dario Ulrich. Ein unerfreuliches Jubiläum auf der Schützenwiese erlebte somit der Ex-Basler Luca Zuffi, der sein 150. Spiel für die Eulachstädter absolvierte.

Der Basler Sieg war Lohn für eine Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel. Bis zum Führungstreffer hatten sich die «Bebbi» schwergetan mit dem Kreieren von Torchancen. Aus über 70 Prozent Ballbesitz erwuchs zunächst kaum Torgefahr. Shaqiris Freistoss aus kurzer Distanz blieb in der Mauer hängen (27.). Während der ganzen ersten Halbzeit brachte der FCB nur einen einzigen Torschuss auf Winterthurs Kasten. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel – vorab dank Shaqiri.

Basel bleibt Leader Servette mit 2 Punkten Rückstand weiterhin dicht auf den Fersen. Winterthur muss sich langsam aber sicher mit dem Szenario Challenge League befassen. Das Team von Trainer Uli Forte liegt schon 7 Punkte hinter den zweitletzten Grasshoppers.

So geht's weiter

Winterthur muss am Mittwoch die Reise ins Wallis zu Sion antreten. Basel empfängt am Donnerstag GC.

