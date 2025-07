Der FC Zürich verliert zum Auftakt der neuen Super-League-Saison nach einem 2:0-Vorsprung noch 2:3.

Zwischen der 81. und der 91. Minute stellen Sions Neuzugänge Rilind Nivokazi, Josias Lukembila und Winsley Boteli das Geschehen auf den Kopf.

Steven Zuber mit einem Traumtor und Damienus Reverson bringen Zürich zunächst auf Kurs.

Nur gerade zwei Tage nach dem Halbfinal zwischen Spanien und Deutschland an der Women's EURO wurde der Zürcher Letzigrund wieder zum Super-League-Schauplatz bei den Männern. Ausverkauft war das Stadion diesmal nicht. An Spektakel mangelte es dennoch nicht.

Nachdem Damienus Reverson den FCZ in der 55. Minute nach dem zweiten Assist von Umeh Emmanuel an diesem Abend mit 2:0 in Führung gebracht hatte, steuerte das Heimteam auf einen ungefährdeten Starterfolg zu. Weitgehend harmlose Walliser schienen nicht in der Lage, eine angemessene Reaktion zu zeigen.

Doch innert 10 Minuten änderte sich zum Schluss doch noch alles – dank drei Sion-Neuerwerbungen:

81. Minute: Rilind Nivokazi, letzte Saison Torschützenkönig bei Bellinzona in der Challenge League, beweist seinen guten Riecher und verwertet eine Hereingabe von Ilyas Chouaref zum 1:2-Anschlusstreffer. Die Walliser schöpfen neue Hoffnung.

Zuber jagt den Ball in den Winkel

Der FCZ wurde womöglich doch noch Opfer mangelnder Erfahrung auf dem Platz. Neo-FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag hatte bei seinem Super-League-Einstand ein äusserst junges Team (Durchschnittsalter knapp 22 Jahre) auf den Platz geschickt. Unmittelbar vor dem Ausgleich brachte der Niederländer ausserdem mit Kelechi Ihendu (19) und Gian Stork (18) zwei Teenager ins Spiel.

Für die Musik hatte zunächst der Älteste im Ensemble gesorgt: In der 27. Minute fasste sich Steven Zuber aus der Distanz ein Herz und traf am chancenlosen Sion-Keeper Anthony Racioppi vorbei in den rechten, oberen Winkel. Das erste Tor in der neuen Saison war bereits eines für die Highlight-Shows.

Bereits in der 2. Minute hätte Reverson das Skore eröffnen können. Nach einer Hereingabe des agilen Miguel Reichmuth nahm der Niederländer das Leder direkt, Racioppi reagierte aber glänzend.

So geht es weiter

Am Samstag und Sonntag stehen die restlichen Partien der Super-League-Startrunde auf dem Programm. Zürich und Sion stehen am Sonntag in einer Woche wieder im Einsatz. Die Walliser empfangen dann Lugano, der FCZ reist zum FC Luzern.

Super League