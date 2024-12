Per E-Mail teilen

Legende: Will den dritten Sieg in Folge gegen GC FCB-Trainer Fabio Celestini. Keystone/Anthony Anex

Zum Abschluss der Super League im Kalenderjahr 2024 empfängt der FC Basel am Samstag die Grasshoppers im St. Jakob-Park. Bei einem Heimsieg winkt dem FCB die Wintermeisterschaft. Hierfür müsste der aktuelle Leader Lugano am Sonntag zuhause gegen Lausanne-Sport allerdings Punkte abgeben.

Der gute Basler Lauf mit zwischenzeitlich drei Siegen in Folge geriet zuletzt mit zwei Unentschieden gegen Lausanne-Sport und in St. Gallen etwas ins Stocken. Gegen Schlusslicht GC sind die «Rot-Blauen» dennoch klar in der Favoritenrolle. Die Zürcher warten seit zehn Pflichtspielen auf einen Sieg.

Celestinis schlechte Bilanz

Zuversichtlich dürfte auch Basel-Trainer Fabio Celestini auf das Duell vom Samstag vorausblicken. Dabei waren die Grasshoppers für den 49-Jährigen jahrelang alles andere als ein Lieblingsgegner. In seinen ersten 14 Spielen als Trainer im Profi-Bereich gegen den Rekordmeister blieb er ohne Vollerfolg.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen sie die Partie der 18. Super-League-Runde zwischen dem FC Basel und den Grasshoppers am Samstag ab 20:25 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Bei seiner ersten Station bei Lausanne-Sport, wo Celestini von 2015 bis 2018 tätig war, resultierten gegen GC vier Niederlagen und vier Unentschieden. Mit Lugano (2018 bis 2019) kam er in drei Begegnungen auf eine Niederlage und zwei Remis. Bei Luzern (2020 bis 2021) reichte es in der einzigen Partie ebenfalls nur zum 1:1.

Befreiungsschlag im Mai 2024

Nach seinem Antritt als Cheftrainer beim FC Basel Ende Oktober 2023 schien der GC-Fluch weiter seinen Lauf zu nehmen. In der 17. Runde der Saison 23/24 verlor der FCB gegen GC zuhause 0:1. An Spieltag 24 setzte es auswärts eine 1:2-Pleite ab.

Der Befreiungsschlag gelang Celestini dann in der zweitletzten Runde der vergangenen Spielzeit. Fabian Frei schoss Basel im Letzigrund in der 94. Minute zum 1:0-Erfolg und bescherte seinem Trainer im 15. Aufeinandertreffen mit den Zürchern den ersten Sieg. Die Bestätigung, dass Celestini auch gegen GC jubeln kann, folgte zu Beginn der laufenden Saison. Auswärts fuhren seine Spieler einen diskussionslosen 3:0-Sieg ein.

Ein weiterer Erfolg am Samstag würde den Waadtländer wohl weniger wegen seiner persönlichen Bilanz freuen, sondern vielmehr wegen eines geglückten Abschlusses des Fussball-Jahres – vielleicht sogar mit der Wintermeisterschaft als Krönung.

Super League