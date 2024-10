Am Samstagabend steigt das 286. Stadtzürcher Derby. Die Fans können eine enge Partie erwarten.

Legende: Jeder Zweikampf kann entscheiden Hier Dirk Abels gegen Junior Ligue. Claudio Thoma/freshfocus

Das erste Stadtzürcher Derby der Saison verspricht Spannung. Einerseits, weil Derbys immer besonders spezielle Affichen sind. Andererseits aber auch, weil sich die beiden Zürcher Teams jüngst in den Direktduellen fast immer auf Augenhöhe begegnet sind.

Von den letzten 10 Partien zwischen GC und dem FCZ endeten bei drei Remis nur gerade zwei Partien mit mehr als einem Tor Unterschied. Es waren ein 4:1 für die Grasshoppers im Oktober 2022 und ein 3:1 für den FCZ im Februar 2022.

Bessere Bilanz für den FCZ

In den letzten 5 Duellen entschied jeweils ein Tor über Sieg oder Niederlage. Die Nase vorn hat dabei der FCZ, der 4 dieser Partien für sich entscheiden konnte. Zuletzt im Februar, da gab es einen 1:0-Heimsieg.

Die Grasshoppers haben also noch etwas gutzumachen, an Motivation dürfte es nicht fehlen. Nachdem zuletzt ein Aufwärtstrend zu erkennen war, gilt es im Derby auch auf die Niederlage in Winterthur zu reagieren und sich ein kleines Polster auf die hinteren Tabellenplätze zu schaffen. Diese Sorgen hat der FCZ nicht. Für ihn geht es um die Rückeroberung der Tabellenspitze.

Die Derbys der letzten Saison

