Der FC Winterthur peilt am Mittwoch im Nachtragsspiel in der Super League gegen Servette den 5. Heimerfolg in Folge an.

Festung Schützenwiese: Winterthur will 5. Heimsieg in Serie

Legende: Eine eingeschworene Einheit Die Winterthur-Spieler auf der Schützenwiese. Claudio Thoma/freshfocus

Der FC Winterthur hat sich zu einer Heimmacht gemausert – und dabei auch noch Geschichte geschrieben. Die letzten vier Spiele auf der Schützenwiese entschied der FCW allesamt mit 1:0 für sich. Das gab's in der Super-League-Ära gemäss Statistikportal Opta noch nie.

Gegen Servette soll am Mittwoch Heimerfolg Nummer fünf am Stück in trockene Tücher gepackt werden – dies gelang in dieser Saison noch keiner anderen Mannschaft in der Schweizer Beletage. Meister YB steht bei vier Siegen hintereinander im eigenen Stadion.

Genfer mögen Winterthur

Die Marke von fünf Heimsiegen de suite zu erreichen, dürfte für «Winti» wohl kein Kinderspiel werden, zumal den Genfern am Samstag ein Befreiungsschlag gelang: Der 2:1-Heimsieg gegen GC war der erste Sieg seit dem 20. Oktober 2022. Zuvor hatten die Equipe von Trainer Alain Geiger sechs Partien in Serie auf ein Erfolgserlebnis gewartet.

Zudem könnte den Romands folgende Statistik die rund 300 km lange Reise in den Norden versüssen: Winterthur holte aus den letzten fünf Heimspielen gegen Servette nur einen Punkt (ein Remis, vier Niederlagen). Diese Duelle wurden zwischen 2017 und 2019 in der Challenge League ausgetragen.

Brilliert Di Giusto weiter?

Auf einen Spieler müssen die Servette-Verteidiger auf der Schützenwiese besonders gut aufpassen, will man die Winterthurer in ihrer Euphorie bremsen: Matteo Di Giusto.

Der 22-jährige Mittelfeldakteur erzielte drei der letzten fünf und vier der letzten acht FCW-Tore (in der gleichen Anzahl Spiele). Beim 1:1-Remis am Sonntag gegen den FCZ blieb er für einmal ohne Treffer, dennoch war er einer der Aktivsten und Kreativsten im Team von Coach Bruno Berner.