Legende: Bald wieder ein gewohntes Bild? Die Super League steht vor der Rückkehr der Fans ins Stadion. Keystone

Während über einer Saison hatten die Super-League-Spieler ihren Job vor keinen oder verschwindend wenigen Zuschauern verrichtet – das bislang letzte Spiel in vollem Stadion war die Partie zwischen St. Gallen und YB am 23. Februar 2020. Danach legte Corona zuerst die (Sport-)Welt und dann auch langfristig das Stadionerlebnis lahm.

Nun, fast eineinhalb Jahre später, hat der Bundesrat mit seinem Beschluss die Rückkehr zu vollen Stadien vorbereitet. Doch eine Rückkehr zur Normalität wird es damit noch lange nicht.

Es gilt keine Maskenpflicht mehr.

In Sion, Lausanne und Genf bleiben die Gästesektoren vorerst geschlossen.

Die Fans müssen vor dem Stadionbesuch drei Kontrollen passieren.

Der Stadionbesuch

Die SL-Klubs reagieren unterschiedlich auf den Entschluss des Bundesrats. Sämtliche Klubs lassen Zuschauer ab 16 Jahren nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat zu und berufen sich dabei auf das 3G-Prinzip, wonach geimpfte, getestete oder genesene Personen zugelassen sind. Der FC St. Gallen verweist in seiner Medienmitteilung zudem auf ein öffentliches Testzentrum am Stadion – auch Servette plant Möglichkeiten für Schnelltests im unmittelbaren Stadionumfeld.

Die drei Klubs aus der Westschweiz lassen ihren Gästesektor vorerst geschlossen. Lausanne und Genf haben sich dabei für eine vorübergehende Schliessung während den ersten beiden Heimspielen entschieden. In Sion gehen die Verantwortlichen nebst der unbefristeten Sektorschliessung gar noch einen Schritt weiter und führen personalisierte Tickets ein.

Weiterhin fünf Wechsel

Die Swiss Football League (SFL) hat entschieden, auch in der Saison 2021/22 in beiden Profiligen an den fünf Auswechslungen pro Spiel und Team festzuhalten. Als Basis für diese Entscheidung fungiert die Verlängerung der Sonderregelung durch das International Football Board (Ifab), welches diese zu Beginn der Pandemie eingeführt hatte.

Neue Anspielzeiten

Aufgrund des neuen TV-Vertrages gelten ab der neuen Saison neue Anspielzeiten. In der Super League werden am Samstag je ein Spiel um 18:00 Uhr und um 20:30 Uhr angepfiffen, wobei das spätere der beiden das Fernsehspiel ablöst. Bisher hatte SRF jeweils die Partie am Sonntagnachmittag gezeigt. Auch diese Anspielzeit fällt weg und wird durch eine Partie um 14:15 Uhr und zwei weitere um 16:30 Uhr ersetzt.

Stellungnahme der Fanszenen

Für die Schweizer Fanszenen ist angesichts der unklaren Lage indes noch kein Entscheid möglich, wie und wo sie ihre Mannschaften in der neuen Saison unterstützen werden. In einer gemeinsamen Stellungnahme, Link öffnet in einem neuen Fenster halten sie dabei die Rahmenbedingungen fest, unter denen Sie eine Rückkehr in Betracht ziehen.

Erneut äussern die Fans auch ihre Bedenken, dass Corona-Massnahmen als Repressalien missbraucht werden. Das Statement wurde von allen relevanten Fanszenen des Landes unterzeichnet.