Jonas Omlin hat sich beim Aufwärmen vor dem EL-Quali-Spiel gegen Apollon Limassol am Donnerstagabend verletzt. Wegen dieser Blessur im linken Oberschenkel wird Basels Torhüter mehrere Wochen ausfallen. Sein Ersatzmann ist der 28-jährige Däne Martin Hansen.

Der FC Sion hat für fünf Jahre den brasilianischen Stürmer Cleilton Monteiro verpflichtet. Der 19-Jährige mit dem Künstlernamen Itaitinga spielte zuletzt wieder bei seinem Stammklub Tiradentes, nachdem er 2017 ein halbes Jahr bei Palmeiras verbracht hatte.

Michael Siegfried beendet seine Karriere per sofort. Der 30-jährige defensive Mittelfeldspieler löste seinen Vertrag mit dem FC Aarau mit dem Einverständnis des Klubs auf. Siegfried lief von 2010 bis 2016 für den FC Thun 83 Mal in der Super League und 5 Mal in der Europa League auf.