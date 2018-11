Basel muss am Samstag gegen Thun ohne Trainer Marcel Koller auskommen. Und: GC rund 4 Wochen ohne Arlind Ajeti.

Marcel Koller wurde in der Partie am Sonntag gegen Lugano (3:2) nach wiederholtem Reklamieren vom Schiedsrichter-Team auf die Tribüne geschickt. Nun wurde der Zürcher für das Spiel am kommenden Samstag gegen Thun gesperrt.

Arlind Ajeti hat sich im Spiel vom 27. Oktober gegen den FC Basel (1:3) eine Schulterluxation zugezogen. Die zunächst befürchtete längere Ausfallzeit hat sich nicht bewahrheitet. Der 25-jährige Defensivspieler wird den Grasshoppers in rund 4 Wochen wieder zur Verfügung stehen.