Die Young Boys können nach dem spektakulären Cup-Wackler wieder erfreulichere Nachrichten kommunizieren. Mittelfeldmotor Sékou Sanogo hat seinen Vertrag um 1 Jahr bis Sommer 2021 verlängert. Die Verlängerung kann auch als Statement gegenüber Abgangsgerüchten gewertet werden. 5 Tore und 7 Vorlagen gelangen dem 29-Jährigen in der vergangenen Meistersaison.

«Ich weiss, was ich an YB habe», meint Sanogo nach der Vertragsverlängerung. Und YB-Sportchef Christoph Spycher weiss umgekehrt auch, was er an seinem ivorischen Nationalspieler hat: «Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und bringt mit seiner Physis, seiner Entschlossenheit und Mentalität wichtige Elemente in unsere Mannschaft.»

Neuchâtel Xamax verstärkt derweil seine Defensive. Mit Jérémy Huyghebaert stösst ein Belgier leihweise nach Neuenburg. Der 29-jährige Linksverteidiger kommt vom belgischen Erstligisten Royal Mouscron. Die «Xamaxiens» haben am Ende der Saison die Option, ihren Neuzugang definitiv zu verpflichten.