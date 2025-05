Die Entscheidung in der Relegation Group der Super League fällt am Donnerstagabend in der letzten Runde. Alle 3 Partien werden um 20:30 Uhr angepfiffen, Sie sind in unserem Konferenz-Liveticker hautnah am Ball. Um 23:25 Uhr folgt auf SRF zwei die Sendung «Super League – Highlights», in der das komplette Spielgeschehen zusammengefasst wird.