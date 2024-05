Mit einer «Kehraus-Runde» beschliessen die Teams aus der zweiten Tabellenhälfte der Super League am Dienstag die Saison.

Legende: Die Plätze sind bezogen GC kann den Gang in die Barrage in der letzten Runde nicht mehr abwenden. Keystone/Ennio Leanza

Für die Teams aus der zweiten Tabellenhälfte der Super League steht am Dienstag die Schlussrunde auf dem Programm. Die wichtigen Entscheide sind bereits gefallen.

Stade Lausanne-Ouchy steht ebenso als Absteiger fest wie die Grasshoppers als Barrage-Teilnehmer. Ihren vorerst letzten Auftritt in der höchsten Liga der Schweiz haben die Lausanner in Luzern. Die Innerschweizer würden sich mit einem Sieg den bedeutungslosen 1. Platz in der Relegation Group sichern.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Zusammenfassungen der 3 Partien sehen Sie ab 23:25 Uhr in der Sendung «Super League – Highlights» auf SRF zwei.

FCB beschliesst schlechteste Saison seit 26 Jahren

Lausanne-Sport, das sich in der Runde davor den Ligaerhalt gesichert hat, empfängt im heimischen Stadion den weiterhin abstiegsbedrohten Rekordmeister GC. Die Zürcher dürften vor dem Barrage-Duell mit dem FC Thun (26. und 31. Mai) keine Risiken eingehen und diverse Stammspieler schonen.

01:52 Video Eine turbulente GC-Saison führt in die Barrage Aus Sport-Clip vom 18.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden.

Der FC Basel wird ungeachtet des Resultats in der Abschlussrunde die Saison mit der schlechtesten Klassierung seit 26 Jahren beenden; damals belegte er in der Nationalliga A den 11. Schlussrang. Vor dem eigenen Anhang geht es für die Rot-Blauen gegen Yverdon um einen einigermassen versöhnlichen Abschluss einer völlig missratenen Spielzeit.