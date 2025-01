Legende: Das erste Aufeinandertreffen endete ohne Sieger Am Samstag kommt's zum Wiedersehen in Genf. Claudio Thoma/freshfocus

Es war das ungeschriebene Gesetz des ersten Super-League-Halbjahres: Kaum hatte ein Team in der Schweizer Meisterschaft den 1. Platz erobert, folgte die (Resultat)-Krise. Dies führte dazu, dass nach 18 Spieltagen bereits sieben (!) verschiedene Teams vom Leaderthron grüssten. Kein Vergleich also zu den Vorjahren, als sich der spätere Meister meist schon früh absetzte.

Nach St. Gallens hervorragendem Saisonstart mit 4 Siegen aus den ersten 5 Partien folgte der nächste Vollerfolg in der Meisterschaft erst wieder am 10. November. Dazwischen blieben die «Espen» geschlagene 8 Spiele ohne Dreier.

Aus Drei- wird Einfachbelastung

Die Ostschweizer waren im Herbst im Grunde auch Opfer des eigenen Erfolgs. Dank der Qualifikation für die Conference League war das Team von Trainer Enrico Maassen fast durchgehend alle drei Tage im Einsatz und hat nach dem ersten Halbjahr schon 33 Pflichtspiele in den Knochen. Zum Vergleich: Tabellennachbar Sion hat im gleichen Zeitraum nur 21 Partien absolviert.

Das dichte Programm nagte an der Substanz von «Grün-Weiss». St. Gallen schleppte sich mit zahlreichen Verletzten in die Winterpause und dürfte insgeheim froh sein, dass es in der Conference League nach dem 29. Rang in der Ligaphase nicht mehr weitergeht. Da die Ostschweizer auch im Cup schon ausgeschieden sind, lichtet sich das Match-Programm im neuen Jahr beträchtlich.

Ruhe an der Transferfront

Servette, der Gegner zum Re-Start am Samstag, blickt auf einen ähnlich komplizierten Herbst zurück. Das Team von Trainer Thomas Häberli war nach dem 11. Spieltag kurzzeitig Leader, ehe man aus den kommenden sieben Partien nur noch jene gegen Lugano gewann. Vor der Weihnachtspause verloren die Genfer bei YB und rutschten auf den 5. Rang ab.

Daneben haben die beiden Teams noch weitere Gemeinsamkeiten. Sowohl St. Gallen als auch Servette bereiteten sich in der Wärme Spaniens auf den Re-Start vor. Und auch an der Transferfront blieb es bei beiden Klubs bisher ruhig. Einziger «Neuzugang» ist Servettes Valton Behrami, der nach einer Leihe bei Delémont nach Genf zurückkehrt.

Bei einem Sieg könnte sich Servette zumindest bis Sonntagnachmittag wieder an die Spitze schiessen – auch wenn dies für die kommenden Runden nichts Gutes verheisst.

