Legende: 11 Punkte nach Führungen verspielt St. Gallens Christian Witzig kann es selbst nicht glauben. Martin Meienberger / freshfocus

Die YB-Viertelstunde wurde in der Super League schon manchem Gegner zum Verhängnis. Obwohl zwischenzeitlich in der Versenkung verschwunden, haben sich die letzten 15 Berner Minuten ins kollektive Gedächtnis der Schweizer Fussball-Fans eingebrannt.

St. Gallen wurde in der Vorwoche Zeuge davon, dass es sich dabei nicht (mehr) nur um einen Mythos handelt. Die Ostschweizer mussten sich zuhause gegen YB mit einem 2:2 begnügen – nach 2:0-Führung und zwei YB-Toren in der Schlussviertelstunde.

Das Team von Trainer Peter Zeidler ist drauf und dran, die «FSCG-Viertelstunde» zu etablieren. Im Vergleich zum Berner Pendant wäre diese Tradition allerdings weit weniger erstrebenswert. Statt in der Schlussviertelstunde Tore zu erzielen, kassierten die Ostschweizer in jüngster Vergangenheit gegen Ende der Partie Treffer um Treffer. So fielen 7 der 8 letzten Gegentore in den letzten 15 Minuten eines Spiels, die letzten 4 sogar allesamt in dieser Phase.

Der zuverlässige Einbruch zwischen Minute 75 und 90 kostet die Ostschweizer nicht nur Nerven, sondern auch massig Punkte. Seit der 27. Runde verspielte St. Gallen 11 Zähler nach einer Führung. «Grün-Weiss» ist seit 6 Spielen sieglos und muss noch immer um die Teilnahme an der «Championship Round» zittern. Zwei Runden vor der Splittung der Tabelle beträgt der Vorsprung auf das siebtplatzierte Luzern nur einen Punkt.

Captain in Erklärungsnot

Liegt es an der Fitness, fehlt es im Kopf? «Wenn es so leicht wäre, würden wir das so schnell wie möglich umstellen. Fussball ist nicht immer so erklärbar», analysierte Captain Lukas Görtler das erneute Nachlassen seines Teams nach dem 2:2 gegen YB.

Mit einem Heimsieg gegen Yverdon könnten die «Espen» einen grossen Schritt in Richtung Meisterrunde machen. Die notorisch auswärtsschwachen Waadtländer sind auf dem Papier ein gern gesehener Gast im Kybunpark. Aus Ostschweizer Sicht ist zu hoffen, dass die Tradition der unrühmlichen «FCSG-Viertelstunde» wieder enden wird, bevor sie richtig begonnen hat.