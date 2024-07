Maassen vs. Zaric: Hoffen auf die Achse und eine Bestätigung

Wer zum Auftakt der neuen Super-League-Saison am Samstagabend auf die Schützenwiese pilgert oder SRF zwei einschaltet, dem bietet sich ein kaum mehr gekanntes Bild: Der FC St. Gallen wird nach 6 Jahren nicht mehr von Peter Zeidler an der Seitenlinie nach vorne gepeitscht. Der deutsche Trainer versucht sich neu beim VfL Bochum, ihm folgte Landsmann Enrico Maassen nach.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Duell zwischen Winterthur und St. Gallen zum Auftakt der neuen Super-League-Saison können Sie am Samstag ab 20:10 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.

Der 40-Jährige war nach dem 7. Spieltag der Saison 2023/24 bei Augsburg nach 15 Monaten entlassen worden. Nur 5 errungene Zähler waren den Fuggerstädtern zu wenig. Die ganz grossen taktischen Veränderungen sind von Maassen nicht zu erwarten, Powerfussball und aggressives Pressing sollen das St. Galler Spiel weiterhin prägen – und zum ausgerufenen Ziel Europacup-Plätze führen.

Legende: Duell der neuen Trainer zum Saisonstart St. Gallens Enrico Maassen (l.) und Winterthurs Ognjen Zaric hoffen auf einen Auftakt nach Mass. Claudio Thoma/freshfocus/Gian Ehrenzeller/Keystone

Zarics Herkulesaufgabe

Auch Gegner Winterthur muss mit einem neuen Chef in die neue Spielzeit starten. Nach dem Abgang von Patrick Rahmen zu YB rückte dessen bisheriger Assistent Ognjen Zaric nach. Dem 35-Jährigen wird allenthalben eine Mammutaufgabe prognostiziert. Nach einem Fussballjahr, in welchem die Eulachstädter (von einer klaglos akzeptierten Baisse gegen Ende abgesehen) stets das Maximum herausholten, stellt sich die Frage: Folgt eine Saison der Bestätigung oder muss das Team mit dem deutlich tiefsten Budget der Liga gegen den Abstieg kämpfen? Mut macht, dass alle 6 Testspiele gewonnen wurden.

Fest steht jedenfalls: Bis zum Ende des Transferfensters am 9. September könnte noch etwas gehen. Mit dem besten Liga-Assistgeber der vergangenen Saison, Adrian Gantenbein (Schalke 04), und Sayfallah Ltaief (Twente Enschede) geht dem FC Winterthur eine Menge Tempo verlustig. Einen Teil davon auffangen soll der flinke, aber mitunter volatile FCZ-Neuzugang Fabian Rohner.

09:33 Video Archiv: St. Gallen sichert im letzten Direktduell Europacup-Platz Aus Super League – Highlights vom 20.05.2024. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 33 Sekunden.

FCSG: Zanotti weg, doch die Achse blieb

Für St. Gallen gilt der Zwang des Nachrüstens ebenfalls, vorab in der Offensive: Julian von Moos (Servette), und Fabian Schubert (1860 München) sind weg, immerhin konnte die Leihe mit dem jungen Jovan Milosevic verlängert werden. Was Mut macht: Die komplette Achse um Publikumsliebling Lawrence Ati Zigi, Eigengewächs Christian Witzig, Captain Lukas Görtler und Goalgetter Chadrac Akolo konnte gehalten werden.

Der schmerzhafteste Abgang bei den «Espen» ist indes in der Defensive zu finden. Das von Inter Mailand ausgeliehene Talent Mattia Zanotti schloss sich Lugano an. Für seine Position kommen zum Saisonstart Isaac Schmidt und Neuzugang Konrad Faber von Jahn Regensburg in Frage.

Zum 26-jährigen Aussenverteidiger Faber gibt es übrigens eine amüsante Geschichte: Seine Freundin war eben erst von 2 Jahren Studium aus St. Gallen nach Regensburg zurückgekehrt und bei ihm eingezogen. Nur 3 Monate später musste Faber ihr eröffnen: Es geht (zurück) nach St. Gallen.