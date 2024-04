Legende: Ist gefordert YB-Stürmer Ebrima Colley will einen starken Schlussspurt hinlegen. KEYSTONE/Christian Merz

Yverdon vs. BSC Young Boys am Ostermontag im Rahmen des 29. Super-League-Durchgangs. Es ist dies das Duell zweier Klubs, die gerade in einer Schaffenskrise bzw. Formbaisse stecken.

3 Niederlagen aus den letzten 4 Spielen: Beim erfolgsverwöhnten Doublegewinner vermag der aktuelle Krebsgang verblüffen.

Sogar 4 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen: Beim Aufsteiger aus der Waadt dagegen ist die Durststrecke schon eher zu erwarten, noch ist der Barrageplatz 3 Punkte weit weg.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Zusammenfassungen der 3 Super-League-Partien vom Ostermontag präsentieren wir Ihnen ab 19:15 Uhr in der Sendung «Super League – Highlights». Das Spiel zwischen Yverdon und den Young Boys mit Anpfiff um 14:15 Uhr können Sie zudem hier mittels Liveticker verfolgen.

Nach der Nationalmannschaft-Pause geht für den angezählten Doublegewinner die Meisterschaft bei der Elf von Trainer Alessandro Mangiarratti weiter. Irgendwie bezeichnend: Denn das erste Saison-Duell – damals noch in Yverdons Neuenburger Exil – endete trotz zweimaliger Führung mit einem ernüchternden 2:2. Es war dies ein früher Vorbote, dass die Saison für «Gelb-Schwarz» harzig und keinesfalls leichtfüssig werden würde.

06:25 Video Archiv: YB gibt gegen Aufsteiger Yverdon Punkte ab Aus Sport-Clip vom 30.07.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 25 Sekunden.

Ein Geschenk von Servette und neu stolzer Papa

Noch sind 10 Matches zu absolvieren, YB ist noch immer Leader (punktgleich mit Servette), hat seit dem Samstag und dem 0:1-Stolperer der Genfer in Winterthur aber vermeintlich wieder etwas mehr Luft. «Entscheidend ist, dass wir nun eine Reaktion auf den Rasen bringen können», sagt Ebrima Colley.

Der 24-jährigen Offensivkraft schwebt so etwas vor wie das 5:1 gegen Basel wenige Tage nach dem Abgang von Trainer Raphael Wicky. Nur soll der Aufschwung diesmal Bestand haben und nicht gleich wieder abebben wie zuletzt beim 0:2 in Lausanne.

Gemäss Colley habe die Equipe zuletzt an der Intensität gearbeitet und daran, zu 100 Prozent fokussiert zu sein. Denn dies brauche es, wenn die Saison ein gutes Ende nehmen soll, was der Titelverteidigung entspräche.

Vor der Konzentrationsphase aber habe es gut getan, kurz abzuschalten. «Gerade in der schwierigen Phase, die wir durchmachen, war der Unterbruch willkommen», so Colley.

Die 14 spielfreien Tage durften der Gambier und seine am Afrika-Cup engagiert gewesenen Teamkollegen für einen Besuch in der Heimat nutzen. Es war dies für den 3-fachen Goalschützen in der Meisterschaft 2023/24 die erste Auszeit seit dem letzten Sommer. Entsprechend mental frisch meldete sich der 24-Jährige zurück im Training. Und Colley erhielt einen zusätzlichen Motivationsschub: Er ist in der Meisterschafts-Pause Vater geworden.