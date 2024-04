Luzern befindet sich zwei Runden vor der Tabellenteilung in der Super League unter dem Strich. Gegen YB braucht das Team von Mario Frick dringend Punkte.

Legende: Ist an der Seitenlinie gegen den Leader gefordert Mario Frick. Keystone/Urs Flüeler

Es sind wegweisende Wochen, die dem FC Luzern in der Super League bevorstehen. Noch zwei Spiele bestreitet Mario Fricks Mannschaft, die um die Teilnahme in der Meistergruppe bangen muss, vor der Teilung der Tabelle. Am Sonntag ist man zu Gast bei Leader YB, eine Woche später empfängt der FCL den FC Basel.

Will es das aktuell unter dem Strich klassierte Luzern noch unter die Top 6 schaffen, sind beim Meister Punkte gefordert. Angesichts dieser Dringlichkeit kommt das Gastspiel in Bern zu einem ungünstigen Zeitpunkt. YB ist nämlich mit Abstand die heimstärkste Mannschaft der Liga, hat von den letzten acht Heimspielen deren sieben gewonnen und aus den letzten beiden Auftritten im Wankdorf ein Torverhältnis von 8:1 vorzuweisen.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Zusammenfassungen der drei Super-League-Partien vom Sonntag sehen Sie ab 19 Uhr in der Sendung Super League – Highlights live auf SRF zwei. Hier im Liveticker sind Sie beim Match YB vs. FCL hautnah dabei (Anpfiff in Bern um 16:30 Uhr).

Kommt dazu, dass Luzern gegen YB seit mehr als vier Jahren nicht mehr gewonnen hat – das ist gleichbedeutend mit 16 Partien – und die letzten beiden Auswärtsspiele in Bern für Fricks Equipe in einer 1:6- respektive 1:5-Packung endeten. Die Vorzeichen sprechen also nicht für den FCL.

Seit vier Spielen ungeschlagen

Dennoch gibt es für die Innerschweizer keinen Grund, schon vor dem Spiel die weissen Flaggen zu hissen. Die Chance, die Sieglosserie zu beenden, war für Luzern nämlich selten so vielversprechend wie vor dem 32. Spieltag.

YB, obschon wieder relativ souveräner Leader, war zuletzt nämlich noch immer nicht über alle Zweifel erhaben. Ein schmeichelhaftes Remis in Yverdon, gefolgt von einem klaren Sieg über das kriselnde GC sowie ein spät erkämpftes Unentschieden in St. Gallen lautet die Bilanz der letzten Spiele. Nur, weil Servette in den letzten Runden wiederholt Federn liess, beträgt der Vorsprung an der Tabellenspitze 5 Punkte.

Ausserdem zeigt die Formkurve bei Luzern nach oben. Seit vier Spielen hat Fricks Elf nicht mehr verloren (3 Remis, 1 Sieg). Trotz vieler Punkteteilungen hat die Leistung zuletzt oft gestimmt. Einzig die mangelhafte Chancenauswertung müssen sich die Luzerner vorwerfen lassen. Beim 0:0 gegen Lausanne in der 30. Runde verzeichneten die Gastgeber sieben Torschüsse. Zeigt sich die Offensive am Sonntag treffsicher, kann Luzern YB die Stirn bieten. Um das Ziel Meistergruppe noch zu erreichen, hat es kaum eine andere Option.