Nach 4 Spieltagen in der Super League stehen sämtliche Zürcher Klubs in der unteren Tabellenhälfte – schon wieder.

Legende: Ein mittlerweile gewohntes Bild Enttäuschte GC-Spieler stehen nach dem Spiel gegen Winterthur vor der Fan-Kurve. Freshfocus

Gross war der Katzenjammer im Kanton Zürich Ende April dieses Jahres, als die Tabelle in der Super League nach 33 Spieltagen geteilt wurde. Sowohl der FC Zürich als auch GC und Winterthur spielten fortan in der Relegation Group, Abstiegskampf statt Europacup-Traum hiess es damals.

Diese Saison sollte alles anders werden. Der FCZ holte mit Mitchell van der Gaag einen neuen Trainer. GC stellte mit Sportchef Alain Sutter und Coach Gerald Scheiblehner die gesamte sportliche Führung neu auf. Und Winterthur wollte einen Fehlstart wie letzte Saison, als in den ersten 23 Spielen gerade einmal 3 Siege gelangen, tunlichst vermeiden.

Leader Thun bereits enteilt

Nach 4 Spieltagen finden sich nun sämtliche Klubs erneut unter dem Strich wieder. Der FCZ liess sich zweimal im eigenen Stadion düpieren (2:3 nach 2:0-Führung gegen Sion, 0:4 gegen Aufsteiger Thun), GC und Winterthur warten noch immer auf den 1. Saisonsieg, spielten im Direktduell am Sonntag bezeichnenderweise 2:2 unentschieden.

Und gerade wenn man sieht, was Thun aus seinen bescheidenen Mitteln herausholt, muss das den Zürcher Klubs durchaus zu denken geben. Bereits 10 Punkte (!) beträgt der Rückstand von GC und Winterthur auf die Berner Oberländer, vor der Saison ein potenzieller Mitkonkurrent im Abstiegskampf.

Der Druck wird nun bereits steigen.

Für den FCZ wäre ein erneutes Verpassen der Top 6 ein Desaster. «Wir müssen in den Europacup, Punkt», forderte Präsident Ancillo Canepa vor der Saison. Gegenüber dem Blick meinte Trainer van der Gaag: «Wir sind immer noch auf der Suche nach unserem Spiel.» Und er weiss: «Der Druck wird nun bereits steigen.»

Erneut ein Zürcher Duell am kommenden Wochenende

Bei GC und Winterthur muss man fairerweise sagen, dass ein Platz in den Top 6 zum Ende der Saison eine Überraschung wäre. Dennoch dürfte man sich mehr erhofft haben als 2 Punkte nach 4 Spielen. Einzig Vizemeister Servette steht noch schlechter da, hat aber noch ein Spiel weniger absolviert.

Am kommenden Wochenende treffen Winterthur und der FCZ im Direktduell auf der Schützenwiese aufeinander – für beide Klubs die Gelegenheit, im Derby einen Befreiungsschlag zu landen. GC hingegen muss bei Leader Thun antraben, kann aber beweisen, dass die Differenz zwischen den beiden Teams in sportlicher Hinsicht wesentlich geringer ist als punktemässig.

Resultate